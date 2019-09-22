مشروعية

سترة المصلي

حكم

سترة المصلي

اتخاذ السترة مشروع في الحضر والسفر، والفرض والنفل، في المسجد وفي غيره؛ لما ثبت عن النبي أنه قال:(رواه أبو داود).وعَنْ وَهْبٍ رضى الله عنه قَالَ:(رواه أحمد).السترة واجبة، فقد أمر النبي بوضع السترة للإمام والمنفرد، ورغّب في ذلك؛ ولذا ينبغي أن يضع المسلم أمامه سترة عند صلاته، ويمنع المار بينه وبين سترته من المرور؛ لقوله :(رواه ابن خزيمة).