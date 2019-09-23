تعريف

سترة المصلي

مشروعية سترة المصلي

حكم

سترة المصلي

الحكمة من

سترة المصلي

من أحكام

سترة المصلي

شيء يجعله المصلي أمامه بينه وبين من يمر بين يديه.اتخاذ السترة مشروع في الحضر والسفر، والفرض والنفل، في المسجد وفي غيره؛ لما ثبت عن النبي أنه قال:(رواه أبو داود).وعَنْ وَهْبٍ رضى الله عنه قَالَ:(رواه أحمد).السترة واجبة، فقد أمر النبي بوضع السترة للإمام والمنفرد، ورغّب في ذلك؛ ولذا ينبغي أن يضع المسلم أمامه سترة عند صلاته، ويمنع المار بينه وبين سترته من المرور؛ لقوله :(رواه ابن خزيمة).شرعت السترة للمصلي لحكم كثيرة، منها:1- منع المرور أمام المصلي بين يديه، مما يقطع خشوعه.2- تمكين المصلي من حصر تفكيره في الصلاة، وعدم الانشغال عنها.3- التحرز من قطع الصلاة بمرور المرأة أو الكلب أو الحمار؛ لحديث أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ :(رواه مسلم).1- اتخاذ السترة يكون للإمام أو المنفرد، أما المأموم فسترة الإمام سترة له، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ:(متفق عليه).