المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى محمد فوزي يعلن عن توظيف

بكوش الاخضر

بكوش الاخضر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أوت 2019
المشاركات
25
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
غرداية/الجزائر
الجنس
ذكر
المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى محمد فوزي يعلن عن توظيف
يعلن المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى محمد فوزي بالجزائر العاصمة عن تنظيم مسابقة لسنة 2019 للتوظيف في الرتب المبينة أدناه :


chedot-screenshot.png

لمزيد من التفاصيل تفضل من هنا عبر الرابط التالي تفضل بالدخول:

إضغط هنا
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top