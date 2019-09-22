بكوش الاخضر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 أوت 2019
- المشاركات
- 25
- النقاط
- 3
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- غرداية/الجزائر
- الجنس
- ذكر
المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى محمد فوزي يعلن عن توظيف
يعلن المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى محمد فوزي بالجزائر العاصمة عن تنظيم مسابقة لسنة 2019 للتوظيف في الرتب المبينة أدناه :
لمزيد من التفاصيل تفضل من هنا عبر الرابط التالي تفضل بالدخول:
إضغط هنا
يعلن المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى محمد فوزي بالجزائر العاصمة عن تنظيم مسابقة لسنة 2019 للتوظيف في الرتب المبينة أدناه :
لمزيد من التفاصيل تفضل من هنا عبر الرابط التالي تفضل بالدخول:
إضغط هنا
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