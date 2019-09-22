المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى محمد فوزي يعلن عن توظيف

المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى محمد فوزي يعلن عن توظيفيعلن المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى محمد فوزي بالجزائر العاصمة عن تنظيم مسابقة لسنة 2019 للتوظيف في الرتب المبينة أدناه :لمزيد من التفاصيل تفضل من هنا عبر الرابط التالي تفضل بالدخول: