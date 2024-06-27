اعلان عن مسابقة توظيف بمديرية التربية (138 منصب)

xavihichem2424
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اعلان عن توظيف
مديرية التربية
تعلن مديرية التربية عن تنظيم اختيار مهني للإلتحاق بالمناصب المبينة في الصور ادناه :
ملف الترشح:
فترة التسجيلات وايداع الملفات:
يودع ملف الترشح من طرف المعني شخصيا لدى مركز التسجيل في كل من:
ملاحظة:
يحدد أجل اختتام التسجيلات في الإختبار المهني بـ 20 يوم ابتداءا من 27 جوان 2024.
المزيد من التفاصيل من هنا
مديرية التربية
تعلن مديرية التربية عن تنظيم اختيار مهني للإلتحاق بالمناصب المبينة في الصور ادناه :
ملف الترشح:
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة مدون عليه العنوان الشخصي ورقم الهاتف + صورة شمسية.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- الوضيعة اتجاه الخدمة الوطنية.
- شهادة طبية عامة وصدرية.
- شهادة إقامة.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الوثيقة رقم (3) سارية الصلاحية.
- شهادة الكفاءة المهنية أو التكوين المتخصص + مدة التربص + المستوى الدراسي المطلوب لمناصب الشغل الخاصة بعامل مهني من المستوى الثاني والثالث.
- شهادة التحكم المهني + مدة التربص + المستوى الدراسي المطلوب لمناصب الشغل الخاصة بعامل مهني من المستوى الرابع.
- مستوى أولى ثانوي و تكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنة على الأقل في ميدان الوقاية بالنسبة لعون وقاية من المستوى الأول.
فترة التسجيلات وايداع الملفات:
يودع ملف الترشح من طرف المعني شخصيا لدى مركز التسجيل في كل من:
- دائرة معسكر: ثانوية محي الدين بن مصطفى الراشدي.
- دائرة سيق: متوسطة صابر محمد.
- دائرة المحمدية: مدرسة ابن رشد.
- دائرة تغليف: متوسطة الأمير عبد القادر.
- دائرة غريس: ثانوية الهاشمي مراحي.
ملاحظة:
يحدد أجل اختتام التسجيلات في الإختبار المهني بـ 20 يوم ابتداءا من 27 جوان 2024.
المزيد من التفاصيل من هنا