اعلان عن مسابقة توظيف بمديرية التربية (138 منصب)

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xavihichem2424

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اعلان عن توظيف


مديرية التربية


تعلن مديرية التربية عن تنظيم اختيار مهني للإلتحاق بالمناصب المبينة في الصور ادناه :


ملف الترشح:


  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة مدون عليه العنوان الشخصي ورقم الهاتف + صورة شمسية.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • الوضيعة اتجاه الخدمة الوطنية.
  • شهادة طبية عامة وصدرية.
  • شهادة إقامة.
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الوثيقة رقم (3) سارية الصلاحية.
  • شهادة الكفاءة المهنية أو التكوين المتخصص + مدة التربص + المستوى الدراسي المطلوب لمناصب الشغل الخاصة بعامل مهني من المستوى الثاني والثالث.
  • شهادة التحكم المهني + مدة التربص + المستوى الدراسي المطلوب لمناصب الشغل الخاصة بعامل مهني من المستوى الرابع.
  • مستوى أولى ثانوي و تكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنة على الأقل في ميدان الوقاية بالنسبة لعون وقاية من المستوى الأول.

فترة التسجيلات وايداع الملفات:


يودع ملف الترشح من طرف المعني شخصيا لدى مركز التسجيل في كل من:


  • دائرة معسكر: ثانوية محي الدين بن مصطفى الراشدي.
  • دائرة سيق: متوسطة صابر محمد.
  • دائرة المحمدية: مدرسة ابن رشد.
  • دائرة تغليف: متوسطة الأمير عبد القادر.
  • دائرة غريس: ثانوية الهاشمي مراحي.

ملاحظة:


يحدد أجل اختتام التسجيلات في الإختبار المهني بـ 20 يوم ابتداءا من 27 جوان 2024.
المزيد من التفاصيل من هنا
 
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