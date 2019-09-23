ثوب النجاح :

في الوقت الذي ينعم فيه الأبناء بعطلة الصيف. يجب على المدراء و الأولياء التفكير في ما يجب فعله تحضيرا للموسم الدراسي القادم . فثوب النجاح يُنْسَج نصفه في مكتب المدير تخطيطا وتصميما. ونصفه الثاني في البيت تحضيرا وتوجيها ورعاية. قبل توجه التلاميذ الى المدرسة.

مخ الهدرة: لازم نجتهد قاع....باه نفرح قاع .