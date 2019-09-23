سعد606
:: عضو مُشارك ::
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ثوب النجاح:
في الوقت الذي ينعم فيه الأبناء بعطلة الصيف. يجب على المدراء و الأولياء التفكير في ما يجب فعله تحضيرا للموسم الدراسي القادم. فثوب النجاح يُنْسَج نصفه في مكتب المدير تخطيطا وتصميما. ونصفه الثاني في البيت تحضيرا وتوجيها ورعاية. قبل توجه التلاميذ الى المدرسة.
مخ الهدرة: لازم نجتهد قاع....باه نفرح قاع.
في الوقت الذي ينعم فيه الأبناء بعطلة الصيف. يجب على المدراء و الأولياء التفكير في ما يجب فعله تحضيرا للموسم الدراسي القادم. فثوب النجاح يُنْسَج نصفه في مكتب المدير تخطيطا وتصميما. ونصفه الثاني في البيت تحضيرا وتوجيها ورعاية. قبل توجه التلاميذ الى المدرسة.
مخ الهدرة: لازم نجتهد قاع....باه نفرح قاع.