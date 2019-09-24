كيف تصنع شمع السكر في المنزل

كيف تصنع شمع السكر

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ماذا تحلق عندما يمكنك صنع شمع السكر الخاص في المنزل؟ اليوم سنعرض لك كيفية صنع شمع السكر في المنزل في بضع خطوات سهلة! انتهت منذ فترة طويلة أيام الحلاقة (أو على الأقل ينبغي أن تكون)! الحلاقة تسبب الشعر الناشئ ، والمطبات الحلاقة ، وتهيج الجلد. ليس ذلك فحسب ، بل يستمر الحلاقة بضعة أيام فقط ، وبحلول نهاية العام ، ستكون قد أنفقت مئات الدولارات على شفرات الحلاقة وكريم الحلاقة. أعتقد أنه يمكننا إيجاد طرق أفضل بكثير لإنفاق أموالنا!إن الشيء العظيم في شمع السكر هو أنه أفضل بكثير لبشرتك من الحلاقة أو الصبح. كل هذا طبيعي ، ولا ينزع الشعر أو يسبب الصدمات أو التهيج. إن شمع السكر هو أيضًا وسيلة أكثر تطرفًا لإزالة الشعر ، كما أنه لا يؤذي قدر الإضرار بالشمع.لذلك دعونا نتحقق من كيفية صنع شمع السكر في المنزل!2 كوب سكر أبيضربع كوب عصير ليمونربع كوب ماءكما ترون ، المكونات كلها طبيعية 100٪ وربما لديك بالفعل في مطبخك. بالإضافة إلى ذلك ، تخيل مقدار المال الذي ستوفره !!!في وعاء متوسط الحجم ، تضاف جميع المكونات وتخلطها بملعقة خشبية.ضع الوعاء على نار عالية ، وانتظر حتى يصبح الخليط شامبانيا / مزبد.خفض إلى حرارة متوسطة ، وحرك باستمرار. من المهم للغاية أن تقوم بالتحريك ، والتقليب ، والتقليب ، وإلا فإن الخلطة سوف تصلب وعليك البدء من جديد.يُطهى على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يصل الخليط إلى لون بني ذهبي متوسط. هذا يجب أن يستغرق حوالي 5-10 دقائق.انزعي الوعاء عن النار واتركيه لمدة 5 دقائق. في هذه الأثناء ، خذ ملعقة كبيرة من مزيج الشمع السكر ووضعه في الثلاجة. اتركه ليبرد ، وإذا كان الاتساق لا يزال غير صحيح ، فأعد الخليط إلى حرارة.يجب أن يكون الاتساق سميكًا وثابتًا يمكن التحكم فيه (يجب أن تكون قادرًا على التقاطه … مثل الشمع فقط).السماح لتبرد ما لا يقل عن 30 دقيقة.مرة واحدة تبرد ، ونقل إلى وعاء.اذا كانت المنطقة الحساسة قد تأثرت بعامل الحلاقة و اصبحت داكنة يمكنك استعادة لونها وتفتيحها بالاستعانة بكريم هاي كوين.باستخدام ملعقة خشبية أو ملعقة أو حتى يديك ، أمسك كمية صغيرة من شمع السكر من الوعاء ، ولفه بين يديك ، مشكلاً كرة.يمكنك أيضًا استخدام شرائح الشمع ، عن طريق الضغط على الشمع على الجلد ، ثم وضع شرائح الشمع أعلى الشمع. ثم ، افرك الشرائط جيئة وذهابا لخلق بعض الاحتكاك.خذ نفسًا عميقًا والتقط نهاية الشمع واسحب بسرعة وفي حركة واحدة ضد الاتجاه الذي ينمو فيه شعرك. يمكنك إعادة استخدام قطعة الشمع نفسها 3-4 مرات حتى يجب عليك صنع كرة جديدة.يمكن استخدام الشمع في أي جزء من الجسم ، بما في ذلك البيكيني والإبطين والوجه والساقين.يجب أن يستمر شمع السكر بضعة أسابيع ، وهذا يتوقف على مدى سرعة نمو شعرك.