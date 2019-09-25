الطريق الي السعادة

أديب روسي
السعادة أقرب ما تكون إلينا
"إننا نبحث عن السعادة غالبًا وهي قريـبة منا، كما نبحث في كثير من الأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا".
وحول هذه الأمور الثلاثة تبدأ تساؤلات الإنسان مع نفسه، وتكبر كلما كبر، ولا يجد السعادة حتى يجيب نفسه على تساؤولاتها التي تتوارد على ذهنه، ومنها:
ـ مَن يملك هذا الكون ويتصرف فيه؟
ـ مَن خلقني وخلق هذا الكون من حولي؟
ـ مَن أنا؟ ومن أين جئت؟ ولماذا خُلقت؟ وإلى أين المصير
لويس كارول
عالم رياضيات
تعددت الطرق والله واحدٌ
"إذا لم تكن تعرف إلى أين أنت ذاهب، فكل الطرق ستأخذك إلى هناك".
ولما زاد وعي الإنسان بنفسه وبحياته ازدادت هذه الأسئلة إلحاحًا على عقله وتفكيره وروحه، ولا يجد الطمأنينة والسعادة حتى يجد جوابًا تسكن به نفسه.
لمعرفة المزيد عن طريق السعادة
السعادة أقرب ما تكون إلينا
"إننا نبحث عن السعادة غالبًا وهي قريـبة منا، كما نبحث في كثير من الأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا".
وحول هذه الأمور الثلاثة تبدأ تساؤلات الإنسان مع نفسه، وتكبر كلما كبر، ولا يجد السعادة حتى يجيب نفسه على تساؤولاتها التي تتوارد على ذهنه، ومنها:
ـ مَن يملك هذا الكون ويتصرف فيه؟
ـ مَن خلقني وخلق هذا الكون من حولي؟
ـ مَن أنا؟ ومن أين جئت؟ ولماذا خُلقت؟ وإلى أين المصير
عالم رياضيات
تعددت الطرق والله واحدٌ
"إذا لم تكن تعرف إلى أين أنت ذاهب، فكل الطرق ستأخذك إلى هناك".
ولما زاد وعي الإنسان بنفسه وبحياته ازدادت هذه الأسئلة إلحاحًا على عقله وتفكيره وروحه، ولا يجد الطمأنينة والسعادة حتى يجد جوابًا تسكن به نفسه.
لمعرفة المزيد عن طريق السعادة