" العتاب "

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الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر

السلام عليكم ورحمة الله سادتي الأكارم /


كثيراً ما تجتاحنا سيول " العتاب " من قريبٍ وحبيب نكن له عظيم الحب الوّثاب ، غير أن الحال يُقلق البال ، ويدق جرس الوبال إذا ما بات حديث الساعة لا يفارق اللسان لسان ذاك المُعاتِب الملتاع ، ففي كل مرة يبدي لسان العتاب على أدق الأمور من غير سماع الأعذار محتجاً بذاك الفعل ذاك " الحرص "
عليه كي لا يصيبه شرر الضر ،
والوقوع في براثن المثالب القفار .




هو يأخذ بقاعدة :
" ما يشره عليك غير بو يحبك " !




وهو :
يبرر له العذر من غير أن ينظر لحال من يُعاتب وحجم المعاناة التي يتجرعها غصصاً لتدكدك مشاعره ، وتضعضع الوثوق بنفسه ، وبذاك السلوك الذي يبديه
ويعتنقه .




حتى :
أصبح وأمسى كظله وكأنفاسه يحصيها له ويعدها له عدا ! حتى ضج صاحبه وضاق بذاك ذرعا !!




ولكن :
من غير أن يُبديها له ! وأسرها
في نفسه وجعلها في قلبه سرا !




ليسير :
ذاك المُعاتِب على فعله وطبعه
لا يوقفه عند حده قول :
" كفى " ليصطلي المُعاتَب نار الضيق
من غير أن يستضيق ويرفع عنه ما لا يطيق !




هنا يبرز السؤال :
في هذا الحال أما كان الأولى
أن ينطق ذاك المُعاتَب ويبدي ما
اختلج في قلبه من ضيق ؟




كي :
يتخلص من محاكم المُساءلة والتفتيش .

 
ع

علي 111

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
161
النقاط
9
محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
هو يأخذ بقاعدة :
" ما يشره عليك غير بو يحبك " !
أي الله يخلي مبكيين ولا مضحك الناس علية
ويعطبك العافية
 
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