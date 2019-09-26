

السلام عليكم ورحمة الله سادتي الأكارم /





كثيراً ما تجتاحنا سيول " العتاب " من قريبٍ وحبيب نكن له عظيم الحب الوّثاب ، غير أن الحال يُقلق البال ، ويدق جرس الوبال إذا ما بات حديث الساعة لا يفارق اللسان لسان ذاك المُعاتِب الملتاع ، ففي كل مرة يبدي لسان العتاب على أدق الأمور من غير سماع الأعذار محتجاً بذاك الفعل ذاك " الحرص "

عليه كي لا يصيبه شرر الضر ،

والوقوع في براثن المثالب القفار .









هو يأخذ بقاعدة :

" ما يشره عليك غير بو يحبك " !









وهو :

يبرر له العذر من غير أن ينظر لحال من يُعاتب وحجم المعاناة التي يتجرعها غصصاً لتدكدك مشاعره ، وتضعضع الوثوق بنفسه ، وبذاك السلوك الذي يبديه

ويعتنقه .









حتى :

أصبح وأمسى كظله وكأنفاسه يحصيها له ويعدها له عدا ! حتى ضج صاحبه وضاق بذاك ذرعا !!









ولكن :

من غير أن يُبديها له ! وأسرها

في نفسه وجعلها في قلبه سرا !









ليسير :

ذاك المُعاتِب على فعله وطبعه

لا يوقفه عند حده قول :

" كفى " ليصطلي المُعاتَب نار الضيق

من غير أن يستضيق ويرفع عنه ما لا يطيق !









هنا يبرز السؤال :

في هذا الحال أما كان الأولى

أن ينطق ذاك المُعاتَب ويبدي ما

اختلج في قلبه من ضيق ؟









كي :

يتخلص من محاكم المُساءلة والتفتيش .



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