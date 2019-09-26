قرارات صاىبة هل هي في الوقت البدل الضاىع

كثيرا من تلاميذ الإكماليات وثانويات من مختلف ولايات الوطن يحولون أقسامهم، إلى ما يشبه صالونات لعرض الأزياء والموضة، وارتداء سراويل قصيرة ومقطعة وملابس غير محتشمة نازلة عن الخصر وأخرى ممزقة للذكور، كما أن بعضهم يفضلون الثياب المزركشة القصيرة. كما تتنقل فتيات إلى المؤسسات التربوية، وهن يرتدين ملابس ضيقة والكعب العالي، ويضعن والمساحيق وكأنهن ذاهبات إلى حفل أو سهرة، دون الحديث عن الإكسسوارات بمختلف أشكالها، والماكياج وطلاء الأظافر بألوان جد فاقعة، ناهيك عن تسريحات الشعر المختلفة، التي لا تتماشى، مع حرمة المدرسة..

هذا الامر من سنوات وليس وليد اليوم هناك من كان في الابتدائي والف الامر اي تربى عليه وهو الان في الثانوي

اعتاد على الامر وصبح يراه امر عادي ولا لبس فيه

موخرا في الايام القليلة الماضيه اصبحنا نسمع اخبار من هنا وهناك في بعض الثانويات والاكماليات تم اتخاذ إجراءات صارمة بشان هؤلاء التلاميذ

مثلا في احدى مدارس البويره

أصدرت الأسبوع الفارط متوسطة عمروش مولود بمشدالة بولاية البويرة تعليمة موجهة للتلاميذ وهذا لتفادي ارتداء الملابس غير المحتشمة والقصيرة، ومنعهم من إدخال الهواتف المحمولة إلى الأقسام.



كما تم في ثانوية بن بولعيد في المسيلة طرد مجموعة من التلاميذ خارج الثانويه بسبب تحليقة الراس وطالبوهم بتغييرها او الحلق الكلي للشعر. والا لا يمكنهم الدخول



_هل هذه القرارات جاءت في وقتها؟

_هل هذا القرارات صائبة ولا توثر على التلاميذ وسير الدراسه؟

_هل استفاقت السلطة او وزارة التربيه ؟

_اليس هذا القرار في الوقت بدل الضاىع؟

_ من الولى بتنبيه التلاميذ اولياوهم ام المدرسه ؟

_ هل نفهم من هذا الآباء استقالو من مهامهم المقدسة وهي تهيئة النشى للمستقبل دون الاعتماد على المدرسه؟



#sami44 ​