السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





حياكم الله يا طيبين.



قضية تتبادر لذهني حينما يصفو

وهي الغزو الفكري للعقول.







ان جرم احتلال العقول اشد فظاعة من احتلال الوطن لأن العقل منبت لكل فكرة بناءة وبعدها ياتي دور الارض لتكون هي مكان النواة

ترى ارضك يمشي عليها غريب ويدوس حشيشها وكل ثمين فيها فتعرف صولته وجولته منذ ان تطأ قدمه تلك الارض

لكن يغزو العقول شيطان اخر بفكرة ساذجة يتحكم فيك فلا ترى ملامحه ولا ترى نعاله

لكنك في سبي لا تظهر معالمه بينما تتبنى افكاره قد يتم الامر

بفيلم او بكتاب تطالعه او بجلسة مع احدهم فتنتقل تلك الفكرة الهدامة الى عقلك وتغزوه من حيث لا تدري



للمناقشة

أين الحل لهذا النوع من الغزو الذي لا يشعر بدبيبه الا بعد وضع سمه في العقول وحينها يكون الامر اصعب

لانه قد يصبح عادة ويطول الامر ويصبح عيب ان تعكسها؟



ماهي طرق علاج ذلك هل المنع من مواطن الداء بقدر الامكان

ام اتباع الامر وفرز ما يلين له الطرف

واخذه وترك الغث؟

اذا كانت هذه الامور قد لا تفلح فيها العقول الكاملة فما بالنا بعقول تحتاج

الصيانة والضبط بما انها لينة؟