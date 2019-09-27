طيف التوحد يمكنه أن يكون نوع آخر من الذكاء؟

RomaissaIbib

RomaissaIbib

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27 سبتمبر 2019
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أنثى
يعاني مجتمعنا من نظرته السلبية نحو اضطراب طيف التوحد، فينظر إلى جميع المصابين بطيف التوحد على انهم مختلين عقليا.
أجل هناك عدة أنواع من اضطراب التوحد و من بينها من لا يمس ذكاءه، و هؤلاء في الدول المتقدمة نجدهم يشغلون مناصب كبيرة و عالية كشركة جوجل التي نجد بين عمالها مصابون باضطراب التوحد.
الكتاب تحدث عن هذا النوع من الذكاء.

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