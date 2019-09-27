طيف التوحد يمكنه أن يكون نوع آخر من الذكاء؟

يعاني مجتمعنا من نظرته السلبية نحو اضطراب طيف التوحد، فينظر إلى جميع المصابين بطيف التوحد على انهم مختلين عقليا.أجل هناك عدة أنواع من اضطراب التوحد و من بينها من لا يمس ذكاءه، و هؤلاء في الدول المتقدمة نجدهم يشغلون مناصب كبيرة و عالية كشركة جوجل التي نجد بين عمالها مصابون باضطراب التوحد.الكتاب تحدث عن هذا النوع من الذكاء.