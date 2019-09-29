GhaF
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 9 جويلية 2016
- المشاركات
- 547
- النقاط
- 17
السلام عليكم-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP
سعر البيع: 1 دولار = 185دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
مدة الحجز 24 ساعة
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 92.500 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات
يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى بطاقة مفعلة (يتم التعامل مع من جربوا الاستقبال من قبل فقط، البطاقات الجديدة غير مقبولة)
طريقة التأكد من أن الخاصية مفعلة:
الإتصال بخدمة payoneer live chat و الاستفسار عن خدمة الـ make a payment service
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (لمدة 24 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري + البائع + اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP
سعر البيع: 1 دولار = 185دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
مدة الحجز 24 ساعة
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 92.500 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات
يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى بطاقة مفعلة (يتم التعامل مع من جربوا الاستقبال من قبل فقط، البطاقات الجديدة غير مقبولة)
طريقة التأكد من أن الخاصية مفعلة:
الإتصال بخدمة payoneer live chat و الاستفسار عن خدمة الـ make a payment service
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (لمدة 24 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري + البائع + اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
معاملاتي السابقة :
تم البيع - 500 دولار بايونير Payoneer مقابل CCP
تم البيع - 500 دولار Payoneer مقابل CCP
تم البيع - 500 دولار Payoneer مقابل CCP
تم البيع - 500 دولار Payoneer مقابل CCP
تم البيع - 500 دولار سكريل skrill مقابل CCP
تم البيع - بيع مبلغ 500 دولار بايونير مقابل 190 دج ccp
تم البيع - متوفر 500 دولار payoneer مقابل CCP
تم البيع - 500 دولار سكريل skrill مقابل CCP
تم البيع - 500 دولار بايونير مقابل CCP
تم البيع - 250 دولار بايونير مقابل CCP
تم البيع - 500 دولار بايونير بـ 183 دج فقط مقابل CCP
تم البيع - 500 دولار بايونير بـ 175 دج فقط مقابل CCP
تم البيع - 100 دولار بايونير مقابل CCP
المرفقات
-
508.7 KB المشاهدات: 0