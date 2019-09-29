متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP

سعر البيع: 1 دولار = 185دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)

يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى بطاقة مفعلة (يتم التعامل مع من جربوا الاستقبال من قبل فقط، البطاقات الجديدة غير مقبولة)



طريقة التأكد من أن الخاصية مفعلة:

الإتصال بخدمة payoneer live chat و الاستفسار عن خدمة الـ make a payment service