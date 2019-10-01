لا تتحدث بكل ما تسمع

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة

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لا تتحدث بكل ما تسمع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« كَفَى بالمَرْءِ كَذِباً أنْ يُحَدِّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ »

رواه الإمام مسلم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

《يعني أن الإنسان إذا صار يُحدّث بكل ما سمع من غير تثبت وتأن، فإنه يكون عرضة للكذب، وهذا هو الواقع
ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقولون : صار كذا وكذا، ثم إذا بحثت وجدت أنه لم يكن

أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا بحثت وجدته لم يقل، وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق
بحكم الله وشريعته، والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول ويتثبت فيمن ينقل إليه الخبر، هل هو ثقة، أو غير ثقة

من كتاب شرح رياض الصالحي
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,118
النقاط
491
الجنس
أنثى
السلام عليكم أخي محمد
و الله مصيبة تعلمت الناس القيل والقال
والكدب و الشائعات ،عادة سيئة الله يهديهم
شكرا لك أخي علي الموضوع الرائع
تخياتي
 
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