الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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لا تتحدث بكل ما تسمع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« كَفَى بالمَرْءِ كَذِباً أنْ يُحَدِّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ »
رواه الإمام مسلم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
《يعني أن الإنسان إذا صار يُحدّث بكل ما سمع من غير تثبت وتأن، فإنه يكون عرضة للكذب، وهذا هو الواقع
ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقولون : صار كذا وكذا، ثم إذا بحثت وجدت أنه لم يكن
أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا بحثت وجدته لم يقل، وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق
بحكم الله وشريعته، والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول ويتثبت فيمن ينقل إليه الخبر، هل هو ثقة، أو غير ثقة
من كتاب شرح رياض الصالحي