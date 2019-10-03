عرض بيع متوفر 268 دولار سكريل مقابل 193 دج للدولار ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
268.00 دولار
سعر البيع
193.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
B

boukhalfasoheyb

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
694
النقاط
517
العمر
21
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
ألسلام عليكم متوفر 268 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 193 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 

المرفقات

ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
163
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ@Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
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