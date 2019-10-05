ام أمينة
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منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
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سلسلة قصص الأطفال القصة الخامسة : شطيرة الجبن
كانت الطفلة الجميلة فرح ، تقوم كل يوم قبل ذهابها للمدرسة بإعدادِ شطيرة كبيرة لتأخذها معها في المدرسة ، وتاكلها بالمدرسة في الفسحة
وفي يوم من الأيام أعدت فرح الشطيرة اللذيذة في المطبخ ، واعدتها كبيرة جدا وابدعت وتفننت الطفلة في صنعها و في تجهيزها ووضعت فيها الجُبن وقِطَعِ الطَّماطم والخضروات ، وضعت فرح الشَّطيرة في حقيبة المدرسة وذهبت الى المدرسة .
وصلت الى المدرسة مبكرا ، ووقفت مع صديقتها تتحدث و تحكي للأُخرى ماذا فعلت أمس مساءا ، وبعد الطابور ذهبت كل منهم إلى قسمها وبدأ اليوم الدراسي ، جلستْ فرح تستمع إلى المعلمة وهي تشرح الدَّرس باستمتاع شديد ، فلقد كانت فرح متفوقة في دراستها وتحب العلم والتعليم ، كانت فرح تستمع للمعلمة في القسم وهي تتحدث عن تاريخ بلادها بانتباه شديد وتركيز كبير جدا حتى تستوعبَ وتفهمَ ما تقوله المعلِّمة حتى تستطيع المراجعة عند عودتها من المدرسة .
مرت الحصتين الاولى و الثانية سريعا ودق جرسُ الفسحة للراحة حتى تتناول الفتيات اللمجة حتى يستطعن اكمال باقي اليوم الدراسي ويواصلن الدراسة في المدرسة
فذهبت التِّلميذاتُ تجري وتلعب وفتحت حقائبهن لاخراج اللمجة لتناول الطعام والشطائر في ساحة المدرسة .
فتحت فرح حقيبتها وأخرجت منها شطيرةَ الجبن التي أعدَّتها بنفسها صباحا حتى تذهب للفناء مع زميلاتِها وتاكل الطعام معهن ويتحدثن ، اخرجت الشطيرة وخرجت من الفصل وهنا وجدت صديقتها شهد كانت جالسة في مكانها لم تتحرك للحاق بباقي الفتيات للاكل واللعب ، تعجبت فرح من موقف صديقتها شهد فذهبت إليها ، وسألتْها عن سبب جلوسها وحيدةً في الفصل بلا طعام ولما لم تذهب للعب وتناول الطعام كباقي الفتيات ، وهنا قالت شهد حزن : لقد نسيت احضار الطعام يا فرح اليوم ، لذا لا داعيَ لنزولها للراحة لأنَّها حين سترى صديقاتها يأكلن الطعام وهي لا وستجوع أكثر .
سمعت فرح قصة صديقتها شهد وهنا جلستْ بجوارِها ، واخرجت شطيرتها من حافظة الطعام الخاص بها وقسمتها لنصفين وقالت لشهد بفرح : سوف نتقاسم الشطيرة معا يا صديقتي فهي كبيرة جدا ، ومدت يدها بنصف الشطيرة إلى صديقتها حتى تاكل معها
ونتعلم من القصة أهمية وضرورة التعاون بين الأصدقاء حتى تسود المودة والفرح بين الجميع ولا يشعر إنسان بالاحتياج