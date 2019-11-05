سلسلة قصص الأطفال القصة الثامنة : الكنز و الكلب الوفي

يحكى أنه في قديم الزمان ، كان يعيش طفل صغير فقير مع أمه في بيت ، وكان امام المنزل ، حقول واسعه و جميله جدا وكانت الأم تقوم على زراعه هذه الحقول والعنايه بها كل يوم ، فكانت الام تزرع الفاكهه والخضروات المختلفه ، وكان الطفل يذهب مع امه الى الحقل يوميا ،ويعمل معها ويساعدها في العمل الشاق والزراعة والحصاد

وفي يوم من الأيام وكانت الام وطفلها الصغير عائدون إلى المنزل من الحقل بعد يوم شاق ومجهود كبير ، وجد الطفل كلب يبدوا عليه الجوع والتعب والعطش , بسرعه اسرع الطفل الصغير و احضر كوب من الماء وطعام ووضعه امام الكلب المرهق الجائع .

اخذ الكلب يأكل الطعام ويشرب الماء وهو سعيد ويشعر بالارتياح الكبير ، وبعدها ظل الكلب امام المنزل لا يغادره أبدا ، ولا يبتعد عنه وكان الطفل يحضر للكلب كل يوم الطعام والشراب حتى تحسن الكلب ، واصبح يمتلك صحه جيده وبعدها ذهب الكلب مع الطفل الصغير وأمه إلى الحقل و كل يوم كان الصبي الصغير يأخذ الكلب في نزهة بعيدا عن البيت .

وفي احد الأيام اخذ الطفل الصغير الكلب ، وذهب بعيدا عن المنزل وعن القرية ، شعر الصبي بالتعب الشديد والارهاق ، فجلس اسفل شجرة ليستريح قليلا ، واخذ الكلب يحفر في الارض بجوار الشجرة ، وكان يحفر الارض بقدميه ، نظر إليه الطفل الصغير ، وهو لا يفهم ماذا يفعل الكلب ولماذا يحفر الارض بقدميه .

استمر الكلب في الحفر كثيرا ، وهنا اخرج الكلب ورقة كبيرة تشبه الخريطة ، اخذ الطفل ينظر الى الخريطة وهو لا يفهم شيء ، كان الكلب ينبح بسعادة، وعرف الطفل ان هذه خريطة كنز مدفون في مكان ما

واخذ الصبي الخريطة وقرر الصبي ان يذهب الى مكان الكنز ، حتى يعثر عليه و يصبح غني ، وفي اليوم التالي اعتذر الطفل لامه وقرر الذهاب للبحث عن الكنز ،اخذ الطفل الخريطة وذهب مع الكلب للبحث عن الكنز ، وفي نفس اللحظة ، كان يوجد مجموعة من اللصوص يعرفون مكان الكنز ايضا ، وعندما شاهدوا الطفل الصغير ومعه الكلب وكان ايضا ومعهم الخريطة .

قرر الصوص الاختباء في مكان ومشاهدة ما يحدث حتى عندما يعثر الصبي على الكنز ، يهجمون عليه وياخذون الكنز منه ، مر الكثير من الوقت وبعدها عثر الطفل الصغير على مكان الكنز ، واخذ يحفر في المكان واخرج صندوق كبير جدا .

فتح الصندوق فاذا صندوق مليء مليء بالمجوهرات الثمينة والاموال الذهبية ، في تلك اللحظة هجم اللصوص على الطفل الصغير و ارادوا ان يقتلوه وسرقة الصندق منه ، ولكن الكلب انقض عليهم بشراسة كبيرة .

وهجم عليهم واخذ يعضهم خاف اللصوص من الكلب ، وهربوا مبتعدين عاد الصبي بعد ذلك الي امه ومعه الكنز الكبير .