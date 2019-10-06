الامين محمد مريض جدا ويرجو دعاىكم

sami44

sami44

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10 ديسمبر 2009
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السلام عليكم ورحمه الله

بلغني بالامس خبر مرض الاخ والصديق العزيز الطيب @الامين محمد.

مرض بلامس مرضا شديدا استوجب نقله للمشفى واخذ حقن وامصال
تحدثت معه في ساعة متأخرة ليله البارحة
وكان في حاله كبيره من الالم

دعواتكم له بالشفاء العاجل
كي يعود لاهله سالما غانما معافى

مع العلم انه اليوم يتوجه لولاية اخرى لإجراء التحاليل اللازمه
ان شاء الله نسمع عنه خبر خير

اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما

اللهم رب الناس اذهب البأس
اللهم اشفه وعافه وارزقه من رحمتك يا ارحم الراحمين

لا تنسوه من خالص دعائكم في ضهر الغيب



 
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