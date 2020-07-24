الدعاء بالشفاء للاخ الامين محمد

جزاكم الله عني كل خير اختي السلطانة و كل اهلي و اخواني في اللمةالاهم في هته المرحلة ما يتقاسش واحد من العايلةو ان شاااء الله ربي ما يفجعنيشو متأكد ان رحمة الله ستتداركني