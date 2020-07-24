الدعاء بالشفاء للاخ الامين محمد

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,188
النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخونا @الامين محمد بحاجة للدعاء


اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه. أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.



يارب اشفه وعافه وكل من أصابته كورونا
يارب احفظ زوجته واولاده.
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
ربي يشفيه ويشفي مرضى المسلمين ويرفع عنا البلاء
اللهم اشفي الاخ محمد الامين وارفع عنه البلاء واحفظ زوجته واولاده واهله اجمعين
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
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الجزائر الحبيبة
:cry::cry::cry:جزاكم الله عني كل خير اختي السلطانة و كل اهلي و اخواني في اللمة

الاهم في هته المرحلة ما يتقاسش واحد من العايلة
و ان شاااء الله ربي ما يفجعنيش
و متأكد ان رحمة الله ستتداركني
 
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