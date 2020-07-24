الدعاء بالشفاء للاخ الامين محمد

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخونا @الامين محمد بحاجة للدعاء
اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه. أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.
يارب اشفه وعافه وكل من أصابته كورونا
يارب احفظ زوجته واولاده.
اخونا @الامين محمد بحاجة للدعاء
اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه. أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.
يارب اشفه وعافه وكل من أصابته كورونا
يارب احفظ زوجته واولاده.