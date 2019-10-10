افضل صور لعام 2016

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

*=*=*=*=*=*

*************

****

************

************

************

************

************

************

************

************

************

2. القمر والغراب: شبح الطائر على خلفية البدر والغسق الأزرق



************************************

في آمان الله

فاز بجائزة أفضل مصور في فئة الشبيبة الفتى البريطاني غيديون نايت (16 عاماً) عن صورته "القمر والغراب"، التي التقطها قرب منزله في لندن.وتظهر الصورة أغصان شجرة جميز حط غراب على أحدها فبدا أسود على خلفية الغسق الأزرق والقمر المكتمل. وقال غيديون: "كأنه مشهد من أسطورة"شارك مصورون محترفون وهواة من 95 بلداً في هذه المسابقة السنوية التي مضى عليها 52 عاماً وينظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن. وقداستقطبت هذه السنة 50 ألف صورة، نظرت فيها لجنة محكمين محترفين. وتعرض في المتحف حالياً أجمل 100 صورة مشاركة في 16 فئة، تراوحمن سلوكيات حيوانات نادراً ما يشاهدها الناس إلى مناظر طبيعية غريبة1. حياة متشابكة: قرد أورانغوتان يعود إلى وليمة على شجرة تين فوق غابة المطر في جزيرة بورنيو، إندونيسياقرد أورانغوتان مهدد بالانقراض يتسلق شجرة تعلو فوق غابة المطر في إندونيسيا. صوَّره الأميركي تيم لامان فنال جائزة أفضل مصوريالحياة الفطرية لسنة 2016أمضى تيم ثلاثة أيام وهو يتسلق الشجرة التي تعلو 50 متراً مستعيناً بالحبال، لتثبيت كاميرات يمكن تشغيلها عن بعد. وقد التقطت إحداها وجهالقرد من فوق ضمن زاوية واسعة أظهرت الغابة في الأسفلوتواجه قرود الأورانغوتان مشكلة خسارة الموائل نتيجة الزراعة وقطع أشجار الغابات. ويبدو مستقبلها سيئاً بسبب ازدياد الصيد غير المشروعوالتجارة غير القانونية بالحيوانات البرية3. بعد الكارثة: ضباع تلتهم حيوانات النوّ المهاجرة في تنزانيا، التي زلّت أقدامها عن صخرة وهي تعبر خندقاً ضيقاً فداسها أفراد القطيع4. نداء الأم: عادت أنثى المارا إلى وكرها في إحدى براري الأرجنتين، وأطلقت صفرة حادة، فخرجت من الوكر ثلاثة جراء. راحت الأم تشم كل واحدمنها لتتأكد من إرضاع جرويها فقط5. لؤلؤ النمر: "فراشة النمر" المرقطة تضع بيضها على حافة جدار منزل في ولاية كولورادو الأميركية6. طرد المحتلّ: ببغاء هندية تحاول طرد سحلية استوطنت عشها، عن طريق عضّ ذيلها والتدلي منه7. وجبة خفيفة: طائر أبوقير يلتقط حشرة في الهواء8. ثعلب في الحي: لا ترتدع الثعالب عن ارتياد المناطق السكنية في أرياف بريطانيا. هنا ثعلب يتطلع من فوق9. صيد مشترك: يتعقب الصيادون حيتان الأوركا للعثور على "قطعان" الأسماك. وبدورها تلحق الحيتان بسفن الصيد للحصول على وجبة مجانيةلكن هذا السلوك قد يكون قاتلاً إذا علق الحوت في الشباك10. لعبة البنغولين: نمر صغير يدحرج البنغولين مثل طابة. والبنغولين حيوان ثديي ليلي ذو حراشف، يتكوّر على ذاته لدرء المفترسات. وقد تعب النمر من مغالبته وتركه بعد 14 ساعة