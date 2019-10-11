ألسلام عليكم متوفر 500 اورو سكريل

الدفع عن طريق ccp

1 أورو = 210 دج

العمولة يتحملها المشتري (1.45%)

الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا

أقل كمية للبيع 100 أورو

يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا