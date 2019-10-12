تُدهشني المرأة دائما

تُدهشني المرأة !

‏‏‏‏‏‏‏تُدهشني المرأة !



نعم، تدهشني بحضور

عاطفتها دوماً !





فهي الأسرع إلى البسمة ...

و هي الأسرع إلى الدمعة ...

و في كثير من الأحيان

تمتزج بسمتها بدمعتها ... !



و هي الأسرع إلى الحنان !



و إذا أردتّ أن تختبر حنان المرأة،

فما عليك إلا أن تمرَضَ،

أو تتمارض، فعندها ستراها تخفُّ إليك، تمسحُ بيدها الدافئة على جبينك

، و يدها دوماً دافئة!



عجباً..!!!



تكونُ مريضاً و حرارتُـك مرتفعة

، و لكن إذا وضعت المرأة

يدها على جبينك فستـشعر

أنّها أكثرُ دفئاً من جبينك !





كيف يحدثُ ذلك و حرارتك مرتفعة ؟!



إنّه سرٌّ عجيب



لابدّ أن دِفئها هذا لا ينبعث

من حرارة دمها - كما هو الحالُ

مع الرجال، بل يندفع

من دفء عاطفتها الحاضرة دوماً !



تَـرى المرأة نائمة،

و لكنها تضع يدها على طفلها. !



كيف تفعل ذلك و هي نائمة ؟!

ألا تحرّك يدها دون تشعُر،

كما نفعل نحن ؟!

يبدو أنّ المرأة لا تنام كلّها،

بل تبقى عاطفتها دوماً مستـقيظة !

و المرأة مستعدّةٌ دائماً

أن تضع رأسك على

كتفها متى شِـئت !

حتّى لو كانت غاضبةً منك !

ضع رأسك على كتفها،

و ستجد يدها تمسح على رأسك

بتـلقائـيّـة عجيبة !



لماذا لا تستطيعُ أنت فعلَ ذلك ؟!

حقّـاً، مدهشةٌ هي المرأة ... !

لا عجب أن جعلها الله

أحقّ النّاس بحسن صحبتنا !

و لا عجب أن جعل

الجنّة تحت قدميها .. !



مدهشةٌ هي المرأة

كبــــيره ياأنثــــى