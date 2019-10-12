من بين الجسور الجميلة حول العالم

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جسر البوابة الذهبية “غولدن غيت”، سان فرانسيسكو

يقع جسر غولدن غيت على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة سان فرانسيسكو وقد بني سنة 1937. ويعتبر الجسر واحداً من أشهر وأطول الجسور المعلقة في العالم ومركزاً للجذب السياحي الأكثر شعبية في سان فرانسيسكو حيث يبلغ طوله الرئيسي 1280 متر.

جسر البرج، لندن

بني جسر البرج في الفترة ما بين 1886 و1894 على نهر التايمز، وقد أصبح اليوم رمزًا من رموز إنجلترا بصفة عامة ومن أهم المعالم السياحية في لندن، هو عبارة عن جسر يجمع خصائص الجسور المتحركة والجسور المعلقة في آن واحد، ويقع بالقرب من برج لندن الذي يأخذ اسمه، كما أن كلا من الجسر والقلعة المجاورة له يُعتبران من المعالم الأكثر زيارة في أوروبا والعالم أجمع.

جسر ميناء سيدني، أستراليا



يبلغ طول جسر ميناء سيدني 1149 مترًا وأعلى ارتفاع له يصل إلى 134 متر، ويُلقب من طرف السكان المحليين باسم The Coathanger. ويضم الجسر طرقا للمركبات وللسكك الحديدية وحتى ممرًا للدراجات والمشاة حتى يتمكنوا من التنقل بين الشاطئ الشمالي والحي التجاري المركزي للمدينة. وقد أصبح الجسر رمزًا لمدينة سيدني وأستراليا.









جسر بروكلين، نيويورك



تم الانتهاء من تشييد جسر بروكلين سنة 1883 ليصبح واحدًا من أشهر الجسور المعلقة في الولايات المتحدة. ويربط الجسر بين مانهاتن وبروكلين ويبلغ طوله الرئيسي 486 متر مما جعله أطول جسر معلق في العالم منذ افتتاحه وحتى سنة 1903. وقد أصبح أحد الرموز المهمة في نيويورك ولا يزال من أهم مناطق الجذب السياحية في المدينة.









جسر ألكساندر الثالث، باريس



يربط جسر ألكسندر الثالث بين الدائرة السايعة والثامنة في باريس على نهر السين. وقد بني سنة 1900 كرمز للعلاقات الفرنسية الروسية وسمي نسبة إلى آخر أباطرة روسيا. ويعد واحداً من أجمل الجسور في العاصمة الفرنسية باريس حيث يوجد بجانبيه عدة تماثيل من البرونز لشخصيات أسطورية قديمة.

جسر سووكوي، الصين



يقع جسر سووكوي في مدينة ليجيانغ بمحافظة يونان بجمهورية الصين الشعبية. ويصل طوله إلى 55 متر وعرضه إلى 3 متر. وقد بني سنة 1737 في السنة الثانية من حكم الإمبراطور كيان لونغ. ويعتبر من أقدم وأهم الجسور في الصين ويزوره آلاف السياح كل عام حيث يقع في منتزه جايد سبرينغ الذي يحتوي على معالم وبنايات تاريخية لا تقل اهمية عن الجسر. كما أن الطبيعة الخلابة المحيطة بالمنتزه تجعل منه قبلة للعديد من الصينيين والسياح.









جسر ريالتو، البندقية



يقع جسر ريالتو في مدينة البندقية بإيطاليا على القنال الكبير ويصل بين سان ماركو وسان بولو. ويعتبر أقدم جسر بني على القنال حيث أنه بني سنة 1591. وهو جسر مخصص للراجلين فقط ويصل طوله إلى 48 متر وعرضه إلى 9 أمتار وارتفاعه إلى 7 أمتار.

جسر راكوتز، كروملاو

يقع جسر راكوتز في بلدية غابلنز شرق ألمانيا، ويتوسط الجسر حديقة كروملاو. وقد أصبح الجسر واحداً من أشهر الجسور في العالم بفضل قيمته الجمالية والفنية. وما يزيد جمالية الجسر هو انعكاس صورته على النهر حيث يخيل للمرء أنه قرص دائر.





جسر كارل الرابع، براغ

بني جسر كارل الرابع مكان جسر جوديت الذي انهار بسبب فياضانات سنة 1342 ويعتبر الجسر الاقدم في مدينة براغ. وقد شرع في بناءه بأمر من الملك كارل الرابع سنة 1357 وانتهى تشيده سنة 1402. وقد نحتت تماثيل القديسين على جنبات الجسر ابتداءاً من سنة 1683 ويعد تمثال القديس يوحنا النبوموكي من أشهر التماثيل الموجودة هناك.