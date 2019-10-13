المشوك الوهمى *__*بطريقة سريعة ومبسطة *__*

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ....
لماويين اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
اليوم حبيت نتشاركوو وصفة مميزة ان صح القول ميزتها في بساطتها وفي سرعة تحضيرها
المشوك الوهمى
المقدير :
250gزبدة طرية
2حباة بيض كاملة و2صفار بيض
قرصة ملح
150gسكر عادى
فانيلا
2كيس خميرة الحلوة
مايقارب 600gفرينة
في اناء نحط زبدة وسكر والبيض والملح والفانيلا
ونخدمهم مع بعض حتى نتحصل على كريمة
نصفي الفرينة مع الخميرة ونبدى نضيفهم تدريجياا حتى نحصل على عجينة طرية جداا
نشكلهم كراة صغيرة
نوجد لوز ولا كاوكاو مرحى ومحمص
.
وزوج بياض بيض اللى بقاو فالاول
واكواب ورقية خاصة بالمشوك
نحط الكرات تاعى في بياض البيض وبعدها نرمدهم فاللوز المرحى
ونحطهم فالاكواب الورقية تاعى
نشعل الفرن من فوق ومن تحت حتى يسخن نحط الحلوة تاعى طيب بعد 15min
نحلهم نلقاهم هكا
انا زدتلهم تقريباا 5minخرجولى هكداا
محبيتوش ابيض وكل واحد وذوقو
بعد منحي الحلوة تاعى مباشرة وهى سخونة نحط في كل حبة ملعة كبيرة تاع عسل تاع السوق عسيلة عادى
والان الف صحة وهناا
بلا مننسي تزيين كل واحد وذوقو انا حطيت هدوما الفواكه المجففة قبل منحطهم يطيبوو اكيد ولي ملقاهمش يحط حبة لوز ولا كاوكاو ولا يخليها نورمال
لماويين
نتمنى يكون الموضوع عجبكم
شكراا على تواجدكم سلفاا
الى لقاء اخر باذن الله
ددمتم في رعاية الله وحفظه
لماويين اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
اليوم حبيت نتشاركوو وصفة مميزة ان صح القول ميزتها في بساطتها وفي سرعة تحضيرها
المشوك الوهمى
المقدير :
250gزبدة طرية
2حباة بيض كاملة و2صفار بيض
قرصة ملح
150gسكر عادى
فانيلا
2كيس خميرة الحلوة
مايقارب 600gفرينة
في اناء نحط زبدة وسكر والبيض والملح والفانيلا
ونخدمهم مع بعض حتى نتحصل على كريمة
نصفي الفرينة مع الخميرة ونبدى نضيفهم تدريجياا حتى نحصل على عجينة طرية جداا
نشكلهم كراة صغيرة
نوجد لوز ولا كاوكاو مرحى ومحمص
.
وزوج بياض بيض اللى بقاو فالاول
واكواب ورقية خاصة بالمشوك
نحط الكرات تاعى في بياض البيض وبعدها نرمدهم فاللوز المرحى
ونحطهم فالاكواب الورقية تاعى
نشعل الفرن من فوق ومن تحت حتى يسخن نحط الحلوة تاعى طيب بعد 15min
نحلهم نلقاهم هكا
انا زدتلهم تقريباا 5minخرجولى هكداا
محبيتوش ابيض وكل واحد وذوقو
بعد منحي الحلوة تاعى مباشرة وهى سخونة نحط في كل حبة ملعة كبيرة تاع عسل تاع السوق عسيلة عادى
والان الف صحة وهناا
بلا مننسي تزيين كل واحد وذوقو انا حطيت هدوما الفواكه المجففة قبل منحطهم يطيبوو اكيد ولي ملقاهمش يحط حبة لوز ولا كاوكاو ولا يخليها نورمال
لماويين
نتمنى يكون الموضوع عجبكم
شكراا على تواجدكم سلفاا
الى لقاء اخر باذن الله
ددمتم في رعاية الله وحفظه