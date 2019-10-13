المشوك الوهمى *__*بطريقة سريعة ومبسطة *__*

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
لماويين اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
☺☺


اليوم حبيت نتشاركوو وصفة مميزة ان صح القول ميزتها في بساطتها وفي سرعة تحضيرها

المشوك الوهمى

;);)

المقدير :
250gزبدة طرية
2حباة بيض كاملة و2صفار بيض
قرصة ملح
150gسكر عادى
فانيلا
2كيس خميرة الحلوة
مايقارب 600gفرينة

في اناء نحط زبدة وسكر والبيض والملح والفانيلا
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ونخدمهم مع بعض حتى نتحصل على كريمة

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نصفي الفرينة مع الخميرة ونبدى نضيفهم تدريجياا حتى نحصل على عجينة طرية جداا
نشكلهم كراة صغيرة
نوجد لوز ولا كاوكاو مرحى ومحمص

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وزوج بياض بيض اللى بقاو فالاول

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واكواب ورقية خاصة بالمشوك

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نحط الكرات تاعى في بياض البيض وبعدها نرمدهم فاللوز المرحى
ونحطهم فالاكواب الورقية تاعى
نشعل الفرن من فوق ومن تحت حتى يسخن نحط الحلوة تاعى طيب بعد 15min
نحلهم نلقاهم هكا


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انا زدتلهم تقريباا 5minخرجولى هكداا
محبيتوش ابيض وكل واحد وذوقو

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بعد منحي الحلوة تاعى مباشرة وهى سخونة نحط في كل حبة ملعة كبيرة تاع عسل تاع السوق عسيلة عادى

والان الف صحة وهناا

بلا مننسي تزيين كل واحد وذوقو انا حطيت هدوما الفواكه المجففة قبل منحطهم يطيبوو اكيد ولي ملقاهمش يحط حبة لوز ولا كاوكاو ولا يخليها نورمال
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لماويين
نتمنى يكون الموضوع عجبكم
شكراا على تواجدكم سلفاا
الى لقاء اخر باذن الله



ددمتم في رعاية الله وحفظه
 
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