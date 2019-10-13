المشوك الوهمى *__*بطريقة سريعة ومبسطة *__*



لماويين اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا







اليوم حبيت نتشاركوو وصفة مميزة ان صح القول ميزتها في بساطتها وفي سرعة تحضيرها السلام عليكم ....لماويين اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاااليوم حبيت نتشاركوو وصفة مميزة ان صح القول ميزتها في بساطتها وفي سرعة تحضيرها

المشوك الوهمى

المقدير :

250gزبدة طرية

2حباة بيض كاملة و2صفار بيض

قرصة ملح

150gسكر عادى

فانيلا

2كيس خميرة الحلوة

مايقارب 600gفرينة



في اناء نحط زبدة وسكر والبيض والملح والفانيلا

ونخدمهم مع بعض حتى نتحصل على كريمة

نصفي الفرينة مع الخميرة ونبدى نضيفهم تدريجياا حتى نحصل على عجينة طرية جداا

نشكلهم كراة صغيرة

نوجد لوز ولا كاوكاو مرحى ومحمص

والان الف صحة وهناا

بلا مننسي تزيين كل واحد وذوقو انا حطيت هدوما الفواكه المجففة قبل منحطهم يطيبوو اكيد ولي ملقاهمش يحط حبة لوز ولا كاوكاو ولا يخليها نورمال

ددمتم في رعاية الله وحفظه