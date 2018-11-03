تارت الليمون 😉😉😉😉 ....... السلطانة

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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تارت الليمون منظنش كاين اللى ميحبهاش يعنى هى تحلية لذيذة وتعطيك نتائج مبهرة ليك ولعائلتك ولا حتى لضيوفك وتمشي بزااف في سهرياتنا الرمضانية منطولش عليكم
المقادير :
125g زبدة طرية
ملعقتان كبيرتان سكر ناعم
حبة بيض متوسطة الحجم
قرصة ملح
ملعقة قهوى خميرة الحلوة
نطم كلش مع بعض بالفرينة حتى نتحصل على عجينة متماسكة
نخلى العجينة تاعى ترتاح فالثلاجة مدة ساعتين على الاقل ونبدى نحلها ونعمر بيها القوالب ديالى شوفو كيفاه :
وبعدها نحطهم فالفور لمدة ربع ساعدة تقريبا كى نشوفهم حماروو لون ذهبي شباب نحيهم من الفور هكداا :
هادوو هوما بعدما طابوو لون ذهبي
ونبدى نحضر كريمة الليمون لي مقاديرها هى :
125g زبدة
ربع ملاعق سكر عادى
كاس عصير ليمون
وثلاثة صفار بيض
نحط كلش مع بعض في كاسرونة ونبقي نحرك حتى تعقدلى وتكون جاهزة
وبعدها نعمر بيها الفون دوتاغت ديالى
ودوك وقت المورانغ اللى مقاديرها هى :
3 بياض بيض اللى بقاو من البيض تاع كريمة الليمون +قرصة تاع الملح نطلعهم بيان
كى يطلع البيض ديالنا ولا بياض البيض نبدى نبدى نحطلوو تقريباا 4او 5 ملاعق كبار سكر
نحط المورانغ تاعى فوق لى تاغت دياولى بلابوش ادوى ولا كيما درت انا عير بالملقعة ونشكلهم
وندخلهم للفور يكون سخووون مشعول غير ملفوق حتى الكريمة تاعنا تاخد لون ذهبي شباب
وبعدها نزين ملفوق كيما نحب ولا نخليهم هكداا انا نصهم حطيتلهم شكولا ذايبة ونصهم خليتهم هكداك
شهيتكم فالجنة ...
هاد الوصفة ولا هاد الحلوة للاخت الغالية @السلطانة في خاطرها هادى
المقادير :
125g زبدة طرية
ملعقتان كبيرتان سكر ناعم
حبة بيض متوسطة الحجم
قرصة ملح
ملعقة قهوى خميرة الحلوة
نطم كلش مع بعض بالفرينة حتى نتحصل على عجينة متماسكة
نخلى العجينة تاعى ترتاح فالثلاجة مدة ساعتين على الاقل ونبدى نحلها ونعمر بيها القوالب ديالى شوفو كيفاه :
وبعدها نحطهم فالفور لمدة ربع ساعدة تقريبا كى نشوفهم حماروو لون ذهبي شباب نحيهم من الفور هكداا :
هادوو هوما بعدما طابوو لون ذهبي
ونبدى نحضر كريمة الليمون لي مقاديرها هى :
125g زبدة
ربع ملاعق سكر عادى
كاس عصير ليمون
وثلاثة صفار بيض
نحط كلش مع بعض في كاسرونة ونبقي نحرك حتى تعقدلى وتكون جاهزة
وبعدها نعمر بيها الفون دوتاغت ديالى
ودوك وقت المورانغ اللى مقاديرها هى :
3 بياض بيض اللى بقاو من البيض تاع كريمة الليمون +قرصة تاع الملح نطلعهم بيان
كى يطلع البيض ديالنا ولا بياض البيض نبدى نبدى نحطلوو تقريباا 4او 5 ملاعق كبار سكر
نحط المورانغ تاعى فوق لى تاغت دياولى بلابوش ادوى ولا كيما درت انا عير بالملقعة ونشكلهم
وندخلهم للفور يكون سخووون مشعول غير ملفوق حتى الكريمة تاعنا تاخد لون ذهبي شباب
وبعدها نزين ملفوق كيما نحب ولا نخليهم هكداا انا نصهم حطيتلهم شكولا ذايبة ونصهم خليتهم هكداك
شهيتكم فالجنة ...
هاد الوصفة ولا هاد الحلوة للاخت الغالية @السلطانة في خاطرها هادى
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