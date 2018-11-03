تارت الليمون 😉😉😉😉 ....... السلطانة

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
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#1
تارت الليمون منظنش كاين اللى ميحبهاش يعنى هى تحلية لذيذة وتعطيك نتائج مبهرة ليك ولعائلتك ولا حتى لضيوفك وتمشي بزااف في سهرياتنا الرمضانية منطولش عليكم
المقادير :
125g زبدة طرية
ملعقتان كبيرتان سكر ناعم
حبة بيض متوسطة الحجم
قرصة ملح
ملعقة قهوى خميرة الحلوة
نطم كلش مع بعض بالفرينة حتى نتحصل على عجينة متماسكة
نخلى العجينة تاعى ترتاح فالثلاجة مدة ساعتين على الاقل ونبدى نحلها ونعمر بيها القوالب ديالى شوفو كيفاه :
IMG_20181026_144924.jpg
وبعدها نحطهم فالفور لمدة ربع ساعدة تقريبا كى نشوفهم حماروو لون ذهبي شباب نحيهم من الفور هكداا :
IMG_20181026_151306.jpg

هادوو هوما بعدما طابوو لون ذهبي
ونبدى نحضر كريمة الليمون لي مقاديرها هى :

125g زبدة
ربع ملاعق سكر عادى
كاس عصير ليمون
وثلاثة صفار بيض
نحط كلش مع بعض في كاسرونة ونبقي نحرك حتى تعقدلى وتكون جاهزة
وبعدها نعمر بيها الفون دوتاغت ديالى

IMG_20181026_151717.jpg


IMG_20181026_151807.jpg

ودوك وقت المورانغ اللى مقاديرها هى :

3 بياض بيض اللى بقاو من البيض تاع كريمة الليمون +قرصة تاع الملح نطلعهم بيان
كى يطلع البيض ديالنا ولا بياض البيض نبدى نبدى نحطلوو تقريباا 4او 5 ملاعق كبار سكر

نحط المورانغ تاعى فوق لى تاغت دياولى بلابوش ادوى ولا كيما درت انا عير بالملقعة ونشكلهم

IMG_20181026_152818.jpg

IMG_20181026_152619.jpg

وندخلهم للفور يكون سخووون مشعول غير ملفوق حتى الكريمة تاعنا تاخد لون ذهبي شباب

IMG_20181026_153907.jpg

IMG_20181026_154014.jpg

وبعدها نزين ملفوق كيما نحب ولا نخليهم هكداا انا نصهم حطيتلهم شكولا ذايبة ونصهم خليتهم هكداك


IMG_20181026_154647.jpg
شهيتكم فالجنة ...



هاد الوصفة ولا هاد الحلوة للاخت الغالية @السلطانة في خاطرها هادى
 

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Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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#2
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من عآلمي
الجنس
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#2
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

ما شاء الله عليك
😍😍😍
هايلين يعطيك الصحة
ان شاء الله راح نجربهم
💐​
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
695
الإعجابات
1,005
النقاط
51
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
قال Yasmina.yaso:
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

ما شاء الله عليك
😍😍😍
هايلين يعطيك الصحة
ان شاء الله راح نجربهم
💐​
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اهلا وسهلا غاليتى
ربي يحفظك وينور دربك بالايمان
مشكورة على مرورك الذي اسعدنى ونور الموضوع اكثر فاكثر
لاتحرمينا من متابعتك
باذن الله غاليتى متاكدة راح يجوك اجمل من ذوو باذن الله

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