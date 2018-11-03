تارت الليمون 😉😉😉😉 ....... السلطانة

تارت الليمون منظنش كاين اللى ميحبهاش يعنى هى تحلية لذيذة وتعطيك نتائج مبهرة ليك ولعائلتك ولا حتى لضيوفك وتمشي بزااف في سهرياتنا الرمضانية منطولش عليكم

المقادير :

125g زبدة طرية

ملعقتان كبيرتان سكر ناعم

حبة بيض متوسطة الحجم

قرصة ملح

ملعقة قهوى خميرة الحلوة

نطم كلش مع بعض بالفرينة حتى نتحصل على عجينة متماسكة





وبعدها نحطهم فالفور لمدة ربع ساعدة تقريبا كى نشوفهم حماروو لون ذهبي شباب نحيهم من الفور هكداا :

نخلى العجينة تاعى ترتاح فالثلاجة مدة ساعتين على الاقل ونبدى نحلها ونعمر بيها القوالب ديالى شوفو كيفاه :وبعدها نحطهم فالفور لمدة ربع ساعدة تقريبا كى نشوفهم حماروو لون ذهبي شباب نحيهم من الفور هكداا :

هادوو هوما بعدما طابوو لون ذهبي

ونبدى نحضر كريمة الليمون لي مقاديرها هى :

125g زبدة

ربع ملاعق سكر عادى

كاس عصير ليمون

وثلاثة صفار بيض

نحط كلش مع بعض في كاسرونة ونبقي نحرك حتى تعقدلى وتكون جاهزة

وبعدها نعمر بيها الفون دوتاغت ديالى

3 بياض بيض اللى بقاو من البيض تاع كريمة الليمون +قرصة تاع الملح نطلعهم بيان

كى يطلع البيض ديالنا ولا بياض البيض نبدى نبدى نحطلوو تقريباا 4او 5 ملاعق كبار سكر

نحط المورانغ تاعى فوق لى تاغت دياولى بلابوش ادوى ولا كيما درت انا عير بالملقعة ونشكلهم

وندخلهم للفور يكون سخووون مشعول غير ملفوق حتى الكريمة تاعنا تاخد لون ذهبي شباب

وبعدها نزين ملفوق كيما نحب ولا نخليهم هكداا انا نصهم حطيتلهم شكولا ذايبة ونصهم خليتهم هكداك



هاد الوصفة ولا هاد الحلوة للاخت الغالية @السلطانة في خاطرها هادى

ودوك وقت المورانغ اللى مقاديرها هى :شهيتكم فالجنة ...