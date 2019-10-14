مساعدة مشكلة في البايير

asa23s2a

asa23s2a

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أكتوبر 2019
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
21
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم خاوتي
كنت رايح ندخل لحسابي فالبايير . بصح مبعتوش الكود فالايميل تاعي . كيما علابالكم بلا بيه متقدر تدخل للحساب
عاودت شحال من خطرة و مبعتوش
موالف يبعتو نورمال ليوم مافهمتش وشبيهم
كاش واحد صراتله من قبل يفيدنا
و شكرا مسبقا
 
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