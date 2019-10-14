asa23s2a
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم خاوتي
كنت رايح ندخل لحسابي فالبايير . بصح مبعتوش الكود فالايميل تاعي . كيما علابالكم بلا بيه متقدر تدخل للحساب
عاودت شحال من خطرة و مبعتوش
موالف يبعتو نورمال ليوم مافهمتش وشبيهم
كاش واحد صراتله من قبل يفيدنا
و شكرا مسبقا
كنت رايح ندخل لحسابي فالبايير . بصح مبعتوش الكود فالايميل تاعي . كيما علابالكم بلا بيه متقدر تدخل للحساب
عاودت شحال من خطرة و مبعتوش
موالف يبعتو نورمال ليوم مافهمتش وشبيهم
كاش واحد صراتله من قبل يفيدنا
و شكرا مسبقا