بايسون كاولا وقصّته مع السجن

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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بايسون كاولا من مالاوي حكم عليه بالاعدام بسبب جريمة قتل عام 1991 م لكنه نجى من

تنفيذ العقوبة لثلات مرات .!!! ​

- في المرة الاولى خلال عمليه تطبيق حكم الاعدام عليه مرض الشرطي المنفّذ

فتم تأجيل عقوبته لعام 1992م ​

- وفي المرة الثانية قام الشرطي المنفذ بإعدام71 شخص و عندما حان دور بايسون شعر

بالتعب و أجل التنفيذ لعام 1993م . ​

- وفي المرة الثالثة عام 1993م رغم ادراج اسم بايسون في اعلى طابور الاعدام تغيب الشرطي

المنفّذ بداعي المرض فتمّ تأجيل تنفيذ الاعدام فيه لعام 1994م . ​

وفي عام 1994م و قبل يومين فقط من موعد تنفيذ عقوبة الاعدام في بايسون ألغت دولة مالاوي

عقوبة الاعدام من الاساس و استبدلتها بالمؤبد .

- ظلّ بايسون في السجن و إلتحق بالتعليم داخله و حصل على الشهادة الابتدائية و الاعدادية

و الثانوية و بعد 23 سنة من العذاب اثبتت براءته عام 2014 بعد اعتراف القاتل الحقيقي

بالجريمة و افرج عنه . ​