بايسون كاولا وقصّته مع السجن

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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بايسون كاولا من مالاوي حكم عليه بالاعدام بسبب جريمة قتل عام 1991 م لكنه نجى من
تنفيذ العقوبة لثلات مرات .!!!
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بايسون كاولا من مالاوي حكم عليه بالاعدام بسبب جريمة قتل عام 1991 م لكنه نجى من
تنفيذ العقوبة لثلات مرات .!!!
- في المرة الاولى خلال عمليه تطبيق حكم الاعدام عليه مرض الشرطي المنفّذ
فتم تأجيل عقوبته لعام 1992م
فتم تأجيل عقوبته لعام 1992م
- وفي المرة الثانية قام الشرطي المنفذ بإعدام71 شخص و عندما حان دور بايسون شعر
بالتعب و أجل التنفيذ لعام 1993م .
بالتعب و أجل التنفيذ لعام 1993م .
- وفي المرة الثالثة عام 1993م رغم ادراج اسم بايسون في اعلى طابور الاعدام تغيب الشرطي
المنفّذ بداعي المرض فتمّ تأجيل تنفيذ الاعدام فيه لعام 1994م .
المنفّذ بداعي المرض فتمّ تأجيل تنفيذ الاعدام فيه لعام 1994م .
وفي عام 1994م و قبل يومين فقط من موعد تنفيذ عقوبة الاعدام في بايسون ألغت دولة مالاوي
عقوبة الاعدام من الاساس و استبدلتها بالمؤبد .
- ظلّ بايسون في السجن و إلتحق بالتعليم داخله و حصل على الشهادة الابتدائية و الاعدادية
و الثانوية و بعد 23 سنة من العذاب اثبتت براءته عام 2014 بعد اعتراف القاتل الحقيقي
بالجريمة و افرج عنه .
عقوبة الاعدام من الاساس و استبدلتها بالمؤبد .
- ظلّ بايسون في السجن و إلتحق بالتعليم داخله و حصل على الشهادة الابتدائية و الاعدادية
و الثانوية و بعد 23 سنة من العذاب اثبتت براءته عام 2014 بعد اعتراف القاتل الحقيقي
بالجريمة و افرج عنه .