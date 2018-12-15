"مشارك في المسابقة منتدى النقاش الهادف"البراءة المختطفة

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,129
الإعجابات
1,763
النقاط
171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
تحت عنوان حماية حقوق الانسان وبمساهمة مجموعة من دعاة وقف تنفيذ الاعدام تم التخلى عن اكثر عقوبة ردعية راح نتيجة التخلى عنها العديد من الارواح البرية ،تحت وطاة من افكار زاحت عن دين الحق وسنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم استطاعوو تغيير اراء الجزائرين صوب التخلى عن هته العقوبة فكانت النتائج لا تحمد عقباها فحرمو من فلذات اكبادهم

29727600602a5d38df049a263d081fb88a5b69e8b.jpg
لم يتجاوز عمرها الـ4 سنوات، اختطفت في ظروف غامضة، عبر تحليل لهيكلها العظمي اكتشفت هويتها، كل ما تبقى من أشلائها جمجمة وهيكل عظمي متفحم،.. إنها الطفلة الجزائرية نهال سي محند
213702286534b390522e47654e903680a9472436f0.jpg
هذه اخر صورة تلتقط لها
هذا حشد الجزائرين الذين خدعوو في فلذة كبدهم
هذه من بواد التخلى عن الاعدام
رحمك الله

20180929_143416.jpg
خديجة
ربما السبب الرئيسي في مقتها التخلى عن الاعدام

large-87249العثور-على-الطفلة-المخطوفة-سلسبيل-مقتولة-بعد-اغتصابها-بوهران-955f1-1.jpg
سلسبيل
الطفلة من عمر تسع سنوات وجدت جثتها في كيس قمامة مرمى على
حافة الطريق
هل هاذا ماتستحقه
ام انه نتيجة التخلى عن الاعدام
bd_khttf_wqtl_nhl._ljzyr_tbky_ltfl_nsr_ldyn_441591.jpg
وفقاا لاحصائيات رسمية فان الجزائر تتصدر مجوعة الدول التى ظهر فيها هذا النوع من الاختطاف
الذي لم تعد بوادره المطالبة بالموال
بل تعدت جميع دروب الانسانية مالم نذكره هو اقسي بكثير من هذا
ياترى هل من وقع على قرار الغاء الاعدام مرتاحون الان ؟؟
هل ضميرهم صافي تجاه هته البراءة ؟؟
هل هاذا هو المفهوم الصحيح لمعنى حقوق الانسان ؟؟
799248609Untitled-1.jpg
ياسر
اختطف من امام منزل جده اصبحت قضيته قضية راى عام
هل ظهرت اخبار ياسر ؟؟
هل وجد.مقتولا ؟؟
لا والله لم تظهر اخباره وترتح والدته الى. حد الساعة منذ سنة 2012
لا تزال امه تبكى بحسرة ولكن املها الوحيد ان يكون ابنها على قيد الحياة تامل في الله خيراا...
اين هى حقوق هته الام ؟؟
من سيدفع ثمن دموعها وثمن حسرتها طول هته السنوات ؟؟
ايها اللماويون لقد انحدرنا عندما فكرنا في التخلى عن عقوبة ردية كان ليفكر فيها كل من تخول له نفسه بغتصاب براءة كانت لتكون درعاا واقياا للبراءة فاسلامنا نصها ورسولنا لم يامرنا بالتخلى عنها
فمن اجل اتفاقية بخيلة غير منصفة دفعت امهات الثمن باكبادهن

فلهته الاسباب تشتت شمل العائلات وازداد حرص العائلات على ابنائهم فلم تعد ربة البيت تؤمن على ابنائها مع جارتها ،فيرسلوهم الى المدارس وفي قلوبهم غصة
هل انت مع تطبيق حكم الاعدام ام ضده ؟؟
1-ماهى الاجراءا التى يجب على الدولة الجزائرية اتخاذها ؟؟
2-هل المؤبد حكم منصف في حق من ينهك براءتنا ؟؟
3-ماهى الاجراءات التى يجب على الاولياء اتخاذها ؟؟

4-ماهى نظرتك تجاه من يفعل هذا ؟؟
كانت هته مشاركتى في مسابقة النقاش الهادف
دمتم في رعاية الله وحفظه
😐😐😐😐
في انتظار مداخلاتكم


 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top