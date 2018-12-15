"مشارك في المسابقة منتدى النقاش الهادف"البراءة المختطفة

السلام عليكم

تحت عنوان حماية حقوق الانسان وبمساهمة مجموعة من دعاة وقف تنفيذ الاعدام تم التخلى عن اكثر عقوبة ردعية راح نتيجة التخلى عنها العديد من الارواح البرية ،تحت وطاة من افكار زاحت عن دين الحق وسنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم استطاعوو تغيير اراء الجزائرين صوب التخلى عن هته العقوبة فكانت النتائج لا تحمد عقباها فحرمو من فلذات اكبادهم



لم يتجاوز عمرها الـ4 سنوات، اختطفت في ظروف غامضة، عبر تحليل لهيكلها العظمي اكتشفت هويتها، كل ما تبقى من أشلائها جمجمة وهيكل عظمي متفحم،.. إنها الطفلة



هذه اخر صورة تلتقط لها

هذا حشد الجزائرين الذين خدعوو في فلذة كبدهم

هذه من بواد التخلى عن الاعدام

رحمك الله لم يتجاوز عمرها الـ4 سنوات، اختطفت في ظروف غامضة، عبر تحليل لهيكلها العظمي اكتشفت هويتها، كل ما تبقى من أشلائها جمجمة وهيكل عظمي متفحم،.. إنها الطفلة الجزائر ية نهال سي محندهذه اخر صورة تلتقط لهاهذا حشد الجزائرين الذين خدعوو في فلذة كبدهمهذه من بواد التخلى عن الاعدامرحمك الله



خديجة خديجة

ربما السبب الرئيسي في مقتها التخلى عن الاعدام



سلسبيل

الطفلة من عمر تسع سنوات وجدت جثتها في كيس قمامة مرمى على

حافة الطريق

هل هاذا ماتستحقه

ام انه نتيجة التخلى عن الاعدام



وفقاا لاحصائيات رسمية فان الجزائر تتصدر مجوعة الدول التى ظهر فيها هذا النوع من الاختطاف

الذي لم تعد بوادره المطالبة بالموال

بل تعدت جميع دروب الانسانية مالم نذكره هو اقسي بكثير من هذا

ياترى هل من وقع على قرار الغاء الاعدام مرتاحون الان ؟؟

هل ضميرهم صافي تجاه هته البراءة ؟؟

هل هاذا هو المفهوم الصحيح لمعنى حقوق الانسان ؟؟



ياسر

اختطف من امام منزل جده اصبحت قضيته قضية راى عام

هل ظهرت اخبار ياسر ؟؟

هل وجد.مقتولا ؟؟

لا والله لم تظهر اخباره وترتح والدته الى. حد الساعة منذ سنة 2012

لا تزال امه تبكى بحسرة ولكن املها الوحيد ان يكون ابنها على قيد الحياة تامل في الله خيراا...

اين هى حقوق هته الام ؟؟

من سيدفع ثمن دموعها وثمن حسرتها طول هته السنوات ؟؟

ايها اللماويون لقد انحدرنا عندما فكرنا في التخلى عن عقوبة ردية كان ليفكر فيها كل من تخول له نفسه بغتصاب براءة كانت لتكون درعاا واقياا للبراءة فاسلامنا نصها ورسولنا لم يامرنا بالتخلى عنها

فمن اجل اتفاقية بخيلة غير منصفة دفعت امهات الثمن باكبادهن

فلهته الاسباب تشتت شمل العائلات وازداد حرص العائلات على ابنائهم فلم تعد ربة البيت تؤمن على ابنائها مع جارتها ،فيرسلوهم الى المدارس وفي قلوبهم غصة

هل انت مع تطبيق حكم الاعدام ام ضده ؟؟

1-ماهى الاجراءا التى يجب على الدولة الجزائرية اتخاذها ؟؟

2-هل المؤبد حكم منصف في حق من ينهك براءتنا ؟؟

3-ماهى الاجراءات التى يجب على الاولياء اتخاذها ؟؟