البومة Zeus

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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Zeus
البومة العمياء " زيوس “ تملك عينين تشبهان السماء المرصعة بالنجوم
عُثر عليها بكاليفورنيا على شُرفة أحدهم وتم إنقاذها، التأثير النجمي الرائع هذا
نتيجة لخيوط زجاجية ومادة شبيهة بالهلام في عينيها و لا تمتلك قزحية أو عدسة.
السماء قد تجسدت داخل عيونها
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*
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Zeus
البومة العمياء " زيوس “ تملك عينين تشبهان السماء المرصعة بالنجوم
عُثر عليها بكاليفورنيا على شُرفة أحدهم وتم إنقاذها، التأثير النجمي الرائع هذا
نتيجة لخيوط زجاجية ومادة شبيهة بالهلام في عينيها و لا تمتلك قزحية أو عدسة.
السماء قد تجسدت داخل عيونها
*******************
في أمان الله