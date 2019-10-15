من اكثر الكتب شهرة في العالم

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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كتاب "مايعرفه الرجال عن النساء "
للدكتور الان فرنسيس .
في الأول من يونيو 1988 نشر الدكتور النفسي الان فرنسيس كتاب بعنوان :
" مايعرفه الرجال عن النساء "
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كتاب "مايعرفه الرجال عن النساء "
للدكتور الان فرنسيس .
في الأول من يونيو 1988 نشر الدكتور النفسي الان فرنسيس كتاب بعنوان :
" مايعرفه الرجال عن النساء "
يحتوي على اكثر من مئة صفحة فارغة تماما
في عام 1995 أُعيد إنتاج الكتاب و تنقيحه من طرف الكاتبة سيدني كاشمن دون
أي تغيير ماعدا زيادة بعض الصفحات الفارغة
يعتبر واحدا من اكثر الكتب شهرة فى العالم.
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سلامي وتحيّاتي لكم
في عام 1995 أُعيد إنتاج الكتاب و تنقيحه من طرف الكاتبة سيدني كاشمن دون
أي تغيير ماعدا زيادة بعض الصفحات الفارغة
يعتبر واحدا من اكثر الكتب شهرة فى العالم.
*************
سلامي وتحيّاتي لكم