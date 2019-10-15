الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
العبرة ليست بالكثرة
قال بعض شعراء بلعنبر:
[«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١/ ٢٢)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
قال بعض شعراء بلعنبر:
لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تَسْتَبِحْ إِبِلِي * بَنُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَا
إِذًا لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ خَشِنٌ * عِنْدَ الحَفِيظَةِ إِنْ ذُو لَوْثَةٍ لَانَا
قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ * طَارُوا إِلَيْهِ زُرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا
لَا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ * فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا
لَكِنَّ قَوْمِي ـ وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ ـ * لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا
يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً * وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانَا
كَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَخْلُقْ لِخَشْيَتِهِ * سِوَاهُمُ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِنْسَانَا
[«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١/ ٢٢)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله