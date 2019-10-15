العبرة ليست بالكثرة



قال بعض شعراء بلعنبر:



لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تَسْتَبِحْ إِبِلِي * بَنُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَا ​

إِذًا لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ خَشِنٌ * عِنْدَ الحَفِيظَةِ إِنْ ذُو لَوْثَةٍ لَانَا ​

قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ * طَارُوا إِلَيْهِ زُرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا ​

لَا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ * فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا ​

لَكِنَّ قَوْمِي ـ وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ ـ * لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا ​

يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً * وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانَا ​

كَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَخْلُقْ لِخَشْيَتِهِ * سِوَاهُمُ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِنْسَانَا ​



[«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١/ ٢٢)]



المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله