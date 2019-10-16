إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 7هـ

يقول عمرو: «وإن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سُرُّوا بإسلامنا، فتقدم خالد بن الوليد فبايع، ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع، ثم تقدمت فو الله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفي حياء منه»[أمهات المؤمنين، لمحمد فتحي مسعد، بتصرف]. ثم إن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عَمْرُو بَايعْ، فَإنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ [يمحو] مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا»، قَالَ: «فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ»(رواه أحمد).