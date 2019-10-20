الفصل الأول: سرية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى ذات السلاسل

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المبحث الأول: مسمى السرية ومكانها

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المطلب الأول: مسمى السرية

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المطلب الأوّل: مُسَمَّى السّرية:

اختلف أهل المغازي، واللغويّون، البلدانيون، في سبب تسمية السّرية، وضبط الاسم. قال ابن إسحاق في روايته:

[1] : "حتى إذا كان على ماء بأرض جذام، يقال له: السلسل، وبذلك سُمِّيَت تلك الغزوة، غزوة ذات السلاسل"1.

وتابعه في ذلك ابن سيد الناس2، والسهيلي3.

وقيل: السلاسل بسينين مهملتين، الأولى مفتوحة، وجزم به أبو عبيد

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1الحديث أخرجه (البيهقي: دلائل 4/399-400) ، عن ابن إسحاق بسندٍ صرَّح فيه بالتحديث عن محمّدٍ بن عبد الرحمن التميمي، وثّقه ابن حبان. (الثقات 7/413) ، وقال عنه البخاري: "كان صوّاماً قوّاماً". (التاريخ 1/105) ، وقال أبو حاتم: "روى عن عائشة، وعوف بن الحارث، وعروة بن الزبير. وروى عنه ابن إسحاق: سمعت أبي يقول ذلك". (الجرح والتعديل 7/317) .

قلت: ولكنه مرسل حيث لم يُصرح محمّد التميمي عمَّن حدّثه.

وذكره ابن هشام (سيرة 4/623) ، عن ابن إسحاق بلا سند، كما أخرجه الطبري (تاريخ 3/32) ، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، وسنده ضعيف، لضعف ابن حميد شيخ الطبري، كما في (التقريب 475) ، كما أنّ فيه عنعنة ابن إسحاق، ولإرساله، عبد الله بن أبي بكر لم يدرك الوقعة.

2 قال ابن سيد الناس:"سُمِّيَت بماء بأرض جذام، يقال لها السلسل". (عيون2/204) .