دعاء ليلة الجمعة وفضل قراءة سورة الكهف فيه

دعاء ليلة الجمعة، يستحب قوله في يوم الجمعة الذي تفضّل الله -تعالى- على عباده المسلمين بأن أكرمهم بيوم الجمعة، فهو خير الأيام وأفضلها، وفي هذا اليوم الفضيل يجتمع من المسلمين الكبير والصغير، والغني والفقير، والقوي والضعيف، وفي اجتماعهم قوة ورهبة لأعدائهم، ومن أفضل العبادات التي تُقام في هذا اليوم المبارك ألا وهي صلاة الجمعة



دعاء ليلة الجمعة

اللّهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.



اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.



اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.



فضل يوم الجمعة

رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: خيرُ يومٍ طلعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُهْبِطَ، وفيهِ تيبَ علَيهِ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ تقومُ السَّاعةُ، ما علَى الأرضِ من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ تصبحُ يومَ الجمعةِ مُصيخةً، حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا ابنَ آدمَ، وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها مؤمنٌ وَهوَ في الصَّلاةِ يسألُ اللَّهَ فيها شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاه فقالَ كعبٌ: ذلِكَ يومٌ في كلِّ سَنةٍ، فقلتُ: بل هيَ في كلِّ جُمُعةٍ،).



قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة

لم يصح حديث في فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة، ومن الأحاديث التي لا تصح عن فضل قراءة سورة الدخان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غُفر له» رواه الترمذي (2889) من طريق هشام أبي المقدام، عن الحسن، عن أبي هريرة به، ثم قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، هكذا قال أيوب، ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد.



للحديث السابق علتين: الأولى: أبو المقدام هشام بن زياد: اتفقت كلمة المحدثين على تضعيفه، حتى قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به". انظر: "تهذيب التهذيب " (11/39).



والعلة الثانية الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة، لذلك ضعفه ابن الجوزي في "الموضوعات " (1/ 247)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" (6/35).



فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة

يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لما ورد في فضلها من أحاديث، وورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».



حكم قراءة سورة الملك ليلة الجمعة

قراءة سورة الملك فى ليلة يوم الجمعة سنة، وهذه السورة تنجى قارئها من عذاب القبر، وبعض الصالحين ذهبوا إلى أنه يندب قراءة سورة الملك كل شهر، كما يجوز قراءتها من المصحف أو من الموبايل.