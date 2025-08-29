السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ..

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

لقد أمرنا المولى عز و جل بصلة الرحم و البر و الاحسان اليهم ..و نهانا عن قطيعتهم و الاساءة اليهم ..و هناك أدلة من الكتاب و السنة تدل على ذلك ..قال تعالى ..(واتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام ان الله كان عليكم رقيبا )..سورة النساء1 ..وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ..( من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليصل رحمه ) ..متفق عليه ..و قد ذكر العلماء الأرحام الذي تجب علينا صلتهم ..فقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله و كانت اجابته كالتالي ..الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك و أبيك ..و هم المعنيون بقوله تعالى ..( و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) سورة الأنفال .. و أقربهم الآباء و الأمهات و الأجداد و الأولاد و أولادهم ما تناسلوا ..ثم الأقرب فالأقرب من الاخوة و أولادهم ..و الأعمام و العمات و أولادهم و الأخوال و الخالات و أولادهم ..و صلة الرحم تكون بأمور عديدة كزيارتهم و الاهداء اليهم و السؤال عنهم و تفقد أحوالهم و مشاركتهم في أفراحهم و مواساتهم في أحزانهم ..و قد يظن البعض بأن عليه أن يصل من وصله فقط و هذا خطأ ..قال صلى الله عليه و سلم ..( ليس الواصل بالمكافئ ..ولكن الواصل الذي أذا قطعت رحمه وصلها) ..و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال ..( يا رسول الله ..ان لي قرابة أصلهم و يقطعوني ..و أحسن اليهم و يسيئون الي ..و أحلم عليهم و يجهلون علي ..فقال النبي صلى الله عليه وسلم ..(ان كنت كماقلت فكأنما تسفهم المل ..و لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك) ..رواه مسلم ..معنى تسفهم أي ..تطعمهم..المل هو الرماد الحار الذى يحمى ليدفن فيه الطعام فينضج.. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحقهم من الأذى بأكل الرماد الحار..أما الظهير فهو ..الناصر المعين

و من ثمرات صلة الرحم ..أنها سبب لمغفرة الذنوب ..عن أبي عمر رضي الله عنهما قال ..أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال ..(اني أذنبت ذنبا عظيما ..فهل لي من توبة ؟ ..فقال النبي صلى الله عليه و سلم ..هل لك من أم ؟ قال لا ..فهل لك من خالة ؟ ..قال نعم ..قال فبرها) ..رواه الترمذي و الحاكم ..كما أن صلة الرحم سبب لزيادة الرزق و طول العمر ..عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ..عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ..(من سره أن يمد له في عمره ..و يوسع له في رزقه ..و يدفع عنه ميتة السوء ..فليتق الله وليصل رحمه ) ..رواه الحاكم و البزار بسند جيد ..

و لقاطع الرحم عقوبات من بينها ..أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة والعياذ بالله ..عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول ..لا يدخل الجنة قاطع ..قال سفيان ..يعني قاطع الرحم ..رواه البخاري و مسلم ..و عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ..(ثلاثة لا يدخلون الجنة ..مدمن الخمر ..و قاطع الرحم ..و مصدق بالسحر) ..رواه أحمد و ابن حبان ..كما أن قاطع الرحم لا يقبل عملة ..عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ..سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ..(ان أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة ..فلا يقبل عمل قاطع رحم) ..رواه أحمد

نسأل الله أن يجعلنا من الذين يصلون أرحامهم

و صل اللهم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين​