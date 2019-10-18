جُحا خطيبًا في الناس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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أراد جحا أن يكون خطيباً في الناس،

فصعد يوما إلى المنبر وقال: أيها الناس هل تعلمون

ما سأقول لكم فقالوا: لا.

قال: بما أنكم لا تعلمون فلا فائدة للوعظ في الجهال

ونزل من على المنبر



ثم صعد يوماً آخر وقال: أيها الناس هل تعلمون ما سأقول لكم

فقالوا بصوت واحد: نعم.

فقال: حيث أنكم تعلمون، فلا فائدة من إعادته ثانية ونزل



فاتفقوا على أن يقول جماعة منهم نعم، وجماعة تقول لا، إن جاء مرة اخرى

فجاء جحا و صعد المنبر وقال: أيها الناس هل تعلمون ما سأقول لكم؟

فقال بعضهم: نعم وقال بعضهم: لا.

فقال: إذاً على الذين يعلمون أن يُعلّموا الذين لا يعلمون...



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في أمان الله