جُحا خطيبًا في الناس

البشير البشير

البشير البشير

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منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
686
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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أراد جحا أن يكون خطيباً في الناس،
فصعد يوما إلى المنبر وقال: أيها الناس هل تعلمون
ما سأقول لكم فقالوا: لا.
قال: بما أنكم لا تعلمون فلا فائدة للوعظ في الجهال
ونزل من على المنبر

ثم صعد يوماً آخر وقال: أيها الناس هل تعلمون ما سأقول لكم
فقالوا بصوت واحد: نعم.
فقال: حيث أنكم تعلمون، فلا فائدة من إعادته ثانية ونزل

فاتفقوا على أن يقول جماعة منهم نعم، وجماعة تقول لا، إن جاء مرة اخرى
فجاء جحا و صعد المنبر وقال: أيها الناس هل تعلمون ما سأقول لكم؟
فقال بعضهم: نعم وقال بعضهم: لا.
فقال: إذاً على الذين يعلمون أن يُعلّموا الذين لا يعلمون...

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في أمان الله
جمعة مباركة ان شاء الله
 
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