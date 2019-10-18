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دار العَجَزَة بديار الإسلام

"البدائل والحلول"

تمهيد:

تعريف دار العَجَزَة:

أسباب ظهور دار العَجَزَة:

أولًا:

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نظرة المجتمع إلى المسنين:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾

إن هذه النظرة السائدة تجاه كبار السن كان وراء ظهورها وتغلغلها أسباب عديدة، أهمها ما يلي:

أولًا: انعدام الوازع الديني، وانحلال أخلاق المجتمع؛

ثانيًا: تفشِّي القيم المادية في المجتمع؛

ثالثًا: الجهل وعدم العلم بقيمة المسنين ودورهم، ونسيان عطائهم، ونكران جميلهم؛

رابعًا: الشعور بالحرية، والرغبة في الاستقلالية؛

نظرة المجتمع إلى دار العَجَزَة:

المعارضون لظاهرة دار العَجَزَة:

أولًا: كون ظاهرة "دار العَجَزَة" دخيلةً على المجتمع الاسلامي

ثانيًا: إن تأييد انتشار دار العَجَزَة تشجيع للعقوق؛

ثالثًا: انتشار دور العَجَزَة في المجتمع الإسلامي دليل على اندثار القيم الإسلامية

رابعًا: انتشارها كذلك دليل على أن القيم الأصيلة الموروثة قد اندثرت.



خامسًا: تتشابه حالة المسن مع حالة الطفل الصغير

المؤيدون لدار العَجَزَة:

إنشاء دور مخصصة لإيواء صنف معين ومحدد من العَجَزَة، فإنشاء دار العَجَزَة في نظر هؤلاء أمر مرغوب فيه،

أن تكون خاصة بالمسنين المنقطعين الذين ليس لهم أقارب وفقدوا جميع أفراد أسرتهم، ولا يجوز اتخاذها بديلًا لرعاية من لهم أهل، أو أولاد، أو إخوة، إلا في الحالات الاستثنائية، التي تتطلب رعاية خاصة لا تتوفر في الأشخاص العاديين.

أسس رعاية المسنين في الإسلام:

• التكريم الإلهي للمخلوق البشري:

• المجتمع الإسلامي مجتمع متكافل متراحم متلاحم ومتعاون:

• جزاء الإحسان الإحسان:

البدائل والحلول الاجتماعية لظاهرة دار العَجَزَة:

أولًا: تأكيد وتأصيل القيم والتعاليم الدينية.