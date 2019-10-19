باسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمتوفر مبلغ 450 دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي او بريدي موبالمبلغ كاملا بـ 85500دجالدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبرعبر مكتب البريد او الرسالة القصيرة،الأولوية لمن يحجز كامل المبلغمدة الحجز للمشتري 24 ساعةالمصدر: أعمال حرة​