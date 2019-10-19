عرض بيع متوفر 450 دولار payoneer مقابل CCP / Baridi Mob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
dzlotfi
المبلغ المتاح
450.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
dzlotfi

dzlotfi

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
774
النقاط
17
محل الإقامة
Sétif
الجنس
ذكر
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 450 دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي او بريدي موب
سعر الدولار 190دج (ثـــابت)

المبلغ كاملا بـ 85500دج
أدنى مبلغ للحجز هو 50 دولار

الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبرعبر مكتب البريد او الرسالة القصيرة،
الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
مدة الحجز للمشتري 24 ساعة
الرجاء الحجز بجدية ومراجعة قوانين المنتدى قبل التعامل
المصدر: أعمال حرة


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المصدر: أعمال حرة​
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
170
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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