dzlotfi
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 مارس 2016
- المشاركات
- 774
- النقاط
- 17
- محل الإقامة
- Sétif
- الجنس
- ذكر
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 450 دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي او بريدي موب
سعر الدولار 190دج (ثـــابت)
المبلغ كاملا بـ 85500دج
أدنى مبلغ للحجز هو 50 دولار
الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبرعبر مكتب البريد او الرسالة القصيرة،
الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
مدة الحجز للمشتري 24 ساعة
الرجاء الحجز بجدية ومراجعة قوانين المنتدى قبل التعامل
المصدر: أعمال حرة
المصدر: أعمال حرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 450 دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي او بريدي موب
سعر الدولار 190دج (ثـــابت)
المبلغ كاملا بـ 85500دج
أدنى مبلغ للحجز هو 50 دولار
الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبرعبر مكتب البريد او الرسالة القصيرة،
الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
مدة الحجز للمشتري 24 ساعة
الرجاء الحجز بجدية ومراجعة قوانين المنتدى قبل التعامل
المصدر: أعمال حرة
المصدر: أعمال حرة