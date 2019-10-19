ما لا تعرفه عن كلب الدوبرمان

كلب الدوبرمان**********يحتل الدوبيرمان مرتبة عالية من بين أكثر سلالات الكلاب ذكاء حيث يأتى في المرتبة الخامسة من حيث الذكاء ضمن مجموعة التدريب على طاعة الأوامرتاريخ وأصول كلب الدوبرمان^^^^^^^^^^^^^^^^^^تم تهجين هذه السلالة على يد ( كارل فريدريش لويس دوبيرمان) من خلال سلالات مُختلفة من الكلاب هى البنشر الألماني، والبيوســــرون، وروت وايلر، والتورينجيان سيلفان، وكلب السلوقي الإيطالي، والدانماركي العظيم، والوايمري، والبوينتر الألماني قصير الشعر، ومانشستر تيريير، والراعي الألماني القديم. ولم يتم التوصل إلى نسب الخلط التي استخدمت كما يُعتقد بأن جينات سلالة الراعي الألماني هي أكبر مساهم في تهجين الدوبيرمانوبعد وفاة دوبيرمان في عام 1894، لقَّب الألمان تلك السلالة بكلاب الدوبرمان تكريماً لهالوصف العام لكلب الدوبرمان^^^^^^^^^^^^^^^^^^كلاب الدوبيرمان متوسطة الحجم، ومربعة البناء، وذو فراء قصير. كما تتميز هذه السلالة بأنها ذو بناء مضغوط، ورياضية، وسريعة. وتتصف طبيعة الدوبرمان بالفخر، واليقظة، والإصرار، والطاعةفي الطبيعي يكون ذيل كلب الدوبرمان طويل الى حد ما أما الذيل القصير فنتيجة بتر الذيل جراحياً بعد وقت قصير من الولادة. وأذن الدوبيرمان طويلة مثل العديد من السلالات الأخرى و يتم تقصير أذن الدوبيرمان عادةً بعد 7 إلى 9 أسابيع من الولادة. وإذا تم التقصير بعد 12 أسبوع، لن يكون ذلك ناجحاً بدرجة كبيرة للحصول على أذن مستقيمةوفي كثير من البلدان الأوروبية، حرَّم القانون بتر ذيل الكلاب أو قص الأذنويوجد أربعة ألوان مختلفة من كلب الدوبرمان: الأسود، والأحمر، والأزرق، والبنى الفاتح كما يوجد الأبيض .حجم كلب الدوبيرمان============الكلب الذكر 66 - 72 سم.الكلب الأنثى 61- 68 سم .الكلب الذكر 34 – 45 كج .الكلب الأنثى 27 – 41 كج .متوسط العمر لكلب الدوبرمان 12 – 14 سنة .للامانة منقول للافادة