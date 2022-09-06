سلالة و أنواع القطط

إن السبب الرئيسي لاقتناء القطط وتربيتها هو احتياجنا إلى الرفقة والعشرة وتكوين علاقةتعاطفية بينها وبين صاحبها. وتربية القطة ورعايتها تساعد على تخفيف التوتر الذي يصاحبنا

من جراء حياتنا الحديثة وما تحمله من ضغوط نفسه وعصبية.

ولقد أثبتت الأبحاث مما لا يدع مجالا للشك أن الأفراد الذين يقومون بتربية القطط

ورعايتها، هم أقل الناس تعرضا لضغط الدم المرتفع ومستوى الكلسترول في الدم ويتمتعون براحة نفسية وذهنية.

وتربية القطط ليست صعبة فهي حيوانات أليفة ودودة ولا تبدى سلوكا عدوانيا تجاه الناس

في أغلب الأحيان فالتربية متعة ولها فوائد كثيرة.



فما رايكم في ان تاخدو فكرة عن بعض انواع القطط ...







إن من أهم السلالات والأنواع





القطط الفارسي أو الشيرازي مفلطح الوجه (Flat - Persian (شكل 3) ألوان

تعود تسمية هذا القط إلى بلد النشأة فارس وإيران وله شعر طويل متهدل ووجهه شبيه بزهرة الثالثوث (Pansy) المتفتحة ويعتبر أكثر أنواع القطط شيوعا وشعبية ويتميز بأرجل قصيرة

سميكة وقوية وهو لا يحب القفز أو التسلق لثقل جسمه وهو يهوى اللعب ويميل إلىأخذ أوضاع جميلة على النوافذ والمقاعد ويوجد منه عدة ألوان:

• الأبيض، الأزرق، الأسود، الأحمر، البني الداكن، الأرجواني الفاتح، ولون العين نحاسي لامع وفي القطط بيضاء اللون، تكون إحدى الأعين زرقاء والأخرى نحاسية.

اللون الفضي والذهبي (لون العين أخضر أو ماثل للزرقة).

• اللون المتدرج والدخاني ويتدرج منه ما لا يقل عن 14 لونًا، ولون العين نحاسي متعدد الألوان وبه 14 لونا.

• اللون المخطط أو المنقط بالأسود ويوجد منه 15 لونا، ولون العين أخضر أو بندقى أو نحاسي لامع.

• الهميلايا وبه ۲۲ لوئا والعين بها أزرق.



القطط التركى (Turkish – Van): (شكل 4) ألوان

نشأت هذه السلالة بالقرب من بحيرة فإن بجنوب تركيا، وتتميز هذه السلالة بأن غطاء أثناء الشتاء وخاصة في الأجواء الباردة وهي تعشق الماء وماهرة في جسمها يصبح طويلا السباحة وهي سهلة التطمير.

المينكون (Maine - Coon Cat): (شكل 5 ألوان)

وهي سلالة طويلة الشعر توجد في أمريك الشمالية وهي من السلالات كبيرة الحجم (أكثر حجما من القط العادي مرتين) وتزن 8 كجم وغطاء الجسم صلب وطويل ولها أذن كبيرة وجسم عضلي قوى وأرجل قوية .



البنجال (Bengal): (شكل 6) ألوان







وهذه السلالة نشأت من الأنواع الأمريكية نتيجة تزاوج القط المستأنس الذكر مع أنثى القط الأسيوى البرى (Asian Leopard) وهي تختلف عن باقي الأنواع الأخرى فهي قوية

الطباع وتتميز بالثقة والذكاء والشغف وصدوقة، وقد استنبطت بعد محاولات عديدة بجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية.



الأثيوبي – الحبشى (Abyssinian) (شكل ) ألوان





يقال أنها من أسلاف القط المصرى القديم كما أنها تواجدت في انجلترا من القط الأفريقي البري الذي انتقل إليها. والقط المستأنس نشأ أساسا من القط الأفريقي البري الذي تواجد في مناطق السافانا وهذه السلالة هادئة ومهذبة الطباع وخجولة ولكنها شديدة الطباع مع الأغرب، وهو يتميز بفرائه الشبيه بفراء القط الوحشي وله رأس مستديرة وأذنان كبيرتان نسبيا والعينان لونهما ذهبي أو أخضر وله ذيل طويل سميك عند القاعدة، واللون الشائع هو البني الضارب إلى

الحمرة.



السيامي (Siamese): (شكل ) ألوان





سلالاة السيامي الأصلية كانت تتواجد في سيام في القرن التاسع عشر وهي الآن تايلاند، وهى هادئة الطباع وكل تعاملاتها بالصوت وأصواتها عالية وخاصة التي تتعلق بالشكوى وهي تحتاج إلى العاطفة والتودد والحنـان مـن جانب صاحبها حتى تكف عن الشكوى وقد استخدمت لإنتاج هجن سيامي كثيرة. وأهم صفات السلالة؛ الرأس الطويلة أو المدببة الشكل والعلامات على الأطراف وكذلك اللون.





المانكس (عديم الذيل) (Manx Cat): (شكل ) ألوان











وهي سلالة بدون ذيل وهذه السلالة أفرادها لها حركة مميزة في المشي وخاصة القوائم الخلفية ولكن من أهم عيوبها المشاكل الوراثية أو الخلفية ويوجد منها نوعان: القصير اليدين(Stumpy) والثقيل الكفل (Rumpy) أو الردف

المانكس قصير اليدين ذو الخطوط: (شكل 9) ألوان

نشأت هذه السلالة بالقرب من سواحل بريطانيا في جزيرة مان من مجموعة القطط التي ترجع أصولها إلى نفس جذور القط الإنجليزي قصير الشعر. ويرجع عدم وجود الذيل إلى طفرة نتج عنها نقص في عظام العمود الفقرى المكونة لمنطقة الذيل. وقط المانكس رقيق ذو مزاج معتدل ويطلق عليه القط الكلب وذلك لحبه الجارف لمصاحبة الإنسان.



أهم السلات الأمريكية:

الأمريكي معقوص الأذن (American Curl): شكل (10) ألوان

نشأت هذه الأنواع في يناير ١٩٨١ بحدوث طفرات معينة في القط المستأنس وتتميز بأن الأذن مقوسة ناحية الخلف وهي من الأنواع طويلة الشعر وكذلك يوجد منها قصيرة الشعر ولا تسبب حساسية للإنسان وأهم أنواعها:

• الركس (Rex Cat.

• المجمد (Cormis Rex).

• الديفون (Devon Rex).

وهي شديدة التعلـق بصاحبها وتكون معه صداقة في وقت قصير جدا. وهي تبـدى سعادتها بالقفز على كتفى صاحبها ا دون أن تسبب له أي أذى وتلعق وجهه وأذنه وهي ذكية.

الأنواع الأمريكية قصيرة الشعر:

المخطط الأحمر (Red Tabby): (شكل 11) ألوان:

وأشهر أنواعها المخطط الأحمـر (Red Tabby)، والكلاسيكي المخطط الفضى(Silver Tabby)، منشأها انجلترا واستقرت منذ 370 عاما في أمريكا وتتميز بهدوء الصوت

والمرح والشغف باللعب مع الحيوانات الأخرى وتستخدم للعرض والألعاب، هادئة ذكية لها ثقة بنفسها ولكنها تحتاج للرعاية للحفاظ عليها.

بومبای (Bombay): (شكل ١٢) ألوان:

استنبط في أمريكا عام 1950 وهذه السلالة لها غطاء أسود وأعين نحاسية براقة، وهذا النوع يحب اللعب يلازم صاحبه في تودد وأصواته ليست عالية أو كثيرة، يتميز بالذكاء والحيوية

وهدوء الطبع لا يحتاج إلى الطمير بصفة مستمرة.



البالينز (Balinese): شكل 13) ألوان

وهي من الأنواع السيامي طويلة الشعر ونشأت في أوربا بعد الحرب العالمية من عام ١٩٢٨ وقد سميت بناء على مربية قطط اسمها هيلين سميت عام 1940 وقد تم تحسين النوع في عام 1970 وتعرف في الولايات المتحدة باسـم بـالينز سيامي، وهي هادئة الطباع مثل السيامي، تستخدم الأصـوات بدرجة كبيرة، اجتماعية وحساسة لمـا يـدور في عقـل صـاحبها وإحساسه وتشعر بالسعادة عندما يكون صاحبها سعيدا وتقفز على كتفيه وتحب اللعب، وسهلة التعلم واكتساب المهارات، وأشهر ألوانها الأحمر، الكريميي، لون درقة السلحفاة (خليط من الأسود

والأحمر ومشتقاتهما) والمخطط (Tabby) وهي من جزيرة بالي.



الشفانيز (Javanese): (شكل 14) ألوان

وهي تنتسب إلى السيامي، وكذلك البالينز ولكنها ليست من أنواع السيامي ولكن يوجد بعض الصفات الوراثية المشتركة بينهما، وهي تشبه البالينز وليس منشأها جزيرة جافي كما يعتقد. ومنها طويل وقصير الشعر وهي تتشابه مع السياسي والبالينز في الطباع والجسم ولكنها تختلف في طول غطاء الجسم واللون ونمط توزيع العلامات على الأطراف فالسياسي ألوانها: المصمت أو المقفول، الأزرق، الشيكولاتي، الأرجواني الفاتح. أمـا البـالينز فغطـاء الجسيم طويـل بالمقارنة بالسيامي أمـا عـلامـات السـيامي

(Colourpoints) في البالينز فهي الأحمر، الكريمي والسلحفي

فهو طويل الشعر بالرغم من وجود نفس علامات السيامي عليه (ولكنها أقصر شعرا في أنواع

السيامي قصيرة الشعر).



القط الياباني (Japanese): (شكل 15) ألوان







ويتميز بالشعف والذكاء والعناد وسهولة الاختلاط بالناس وأهم الأنواع بوب تيل منتفخ الذيل (Bobtai) ويحب مصاحبة مالكه ويمد يده لـه ويحب التواصل مع صاحبه بالأصوات ويلقب بالقط المغنى. وذيله مميز ويسمى (Pom - pom tail) قصیر منتفخ الذيل. وهو قصير على شكل قبة وليس مقطوعا.



قط بیرمان (Birman): (شكل 16) ألوان

ومنشأه بيرما ووصل إلى فرنسا، وله أساطير وقصص قصيرة حيث تود أسلافه في المعابد قديما. ويتميز بحب اللعب والهدوء أو النشاط نسبيا وله عاطفة شديدة تجاه صاحبه صوته خفيض ويتمتع بالذكاء ولكنه يحتاج بصفة دورية للتطمير ولا يخشى الحيوانات الأخرى.

الأنواع الإنجليزية: قصير الشعر (شكل 17) ألوان

منها الأزرق الكريمي والأزرق والفضي وهي شغوفة باللعب والصحبة وتظهر ولاءها لكل أفراد الأسرة وليس لشخص واحد وهي هادئة حلوة الطباع بالرغم من وجهها الذي يشعر الإنسان

لأول وهلـة بـالخوف وهي مقاومة للمرض وقوية وهي تحتاج للتطمير المستمر لنزع الشعر المتساقط من غطاء الجسم ومنها متوسطة وكبيرة الحجم.



القط الفرنسي (شاترو) (Chatreux): (شكل 1٨) ألوان







وهونشأ في مقاطعة شارتو بفرنسا وقد بدأت تربيته عام ١٩٢٠ ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٠ ويمتاز بالنشاط والصوت الضئيل والخفيض والهدوء والثقة والذكاء الشديد أهم صفاته، ومقاومته للأمراض وجراه في الصراع مع الحيوانات الأخرى ولكنه يحتاج للتطمير من وقت لآخر كما أنه يحب اللعب.



الأنجورا التركى (Turkish Angora): (شكل 19) ألوان







لا يعرف منشأه الحقيقي ويعتقد أنه نشأ من القط المسمى البالاسى طويل الشعر، القط البرى الآسيوي وهو قط بحجم القط المستأنس، ويتميز بالطباع الحادة أو البرية ويحتاج للعناية

الجيدة والتطمير ويتواجد في انجلترا وفرنسا، وروسيا.



القط المصرى: (شكل ٢٠) ألوان







يعتبر هذا القط قطا رائعا ولا يرجع ذلك إلى تاريخه السحيق ولكنه لشخصيته المرحلة، وكان المصريون القدماء يطلقون كلمة "ماو" على القط وخلدوه في أعمالهم التي حفظها التاريخ. ويرجـع وجود هذا القط في أمريكا الشمالية إلى 1956 حيث جلبته الأميرة الروسية المنفيـة ناتاليا تروبيتوسكي، وفي عام 1977 تم الاعتراف بـه مـن قبـل جمعيـة هـواة القطط

الأمريكية (A.F.C) ويوجد من القط المصرى أربعة ألوان أساسية هي الفضي والبرونزي والأسودوالرمادي الداكن.





قط سفنكس او الفرعوني