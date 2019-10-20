الفحوصات اللازمة في فترة الحمل**مجهودي**

ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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النقاط
851
الجنس
أنثى
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اولا لابد من معرفة ماهو الحمل : الحمل هو وجود جنين ينمو في رحم الأنثى، من خليتين جنسيتين تتحدان لتكونان خلية جسميّة تبدأ بالانقسام والتمايز لمدّة تسعة أشهر بالوضع الطبيعي

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متابعة الحمل بانتظام، تمكنك من الكشف المبكر عن المشاكل الصحية التي قد تظهر خلال فترة الحمل. اضافة الى الكشف عن هذه المشاكل، تتيح إختبارات الحمل كذلك تقديم الحل المناسب في الوقت المناسب. من المعلوم اليوم، أن متابعة الحمل بشكل منتظم وملائم وفقًا لعوامل الخطر، يزيد من إحتمال حدوث الحمل الطبيعي وولادة طفل سليم.

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يجب أن تتم متابعة الحمل لدى كل إمرأة وفقًا لحالتها وعوامل الخطر المتعلقة بها. يجب أن تتضمن إختبارات الحمل سلسلة فحوصات مقترحة حسب مراحل الحمل

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لابد من توفر بطاقة زمرة الدم لدى كل حامل carte de groupage

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اجراء ايكوغرافي échographie ثلاث مرات خلال فترة الحمل

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فحص ضغط الدم بشكل مستمر

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فحص نسبة السكر في الدم بشكل مستمر

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اجراء التحاليل التالية المهمة خلال فترة الحمل :
تحليل مكونات الدم FNS

تحليل عوامل تخثر الدم TP و TCK

تحليل داء القطط TOXOPLASMOSE

تحليل داء الحصبة RUBÉOLE

تحليل وظيفة الكليتين CRÉATININE و URÉE SANGUIN

تحليل البول ( اعزكم الله ) للتأكد من خلوه من الالتهاب INFECTION URINAIRE + بروتين في البول PROTÉINE DES URINE

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هذا كله لضمان صحتك و صحة جنينك لولادة سهلة و دون صعوبات

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تحياتي للجميع

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