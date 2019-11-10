ام أمينة
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كيف تتجنبين ضيق التنفس في فترة الحمل ؟
تصاب العديد من الحوامل خلال فترة الحمل بضيق التنفس أو عدم القدرة على استنشاق الهواء بشكل كافٍ
يحتاج جسم المرأة خلال فترة الحمل الى المزيد من الاكسجين، وحيث يقوم الجسم بالتكيف لتلبية تلك الحاجة بالعديد من الطرق و هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى خفض نسبة الأكسجين، منها تأثير الهرمونات وخصوصا البروجسترون الذي يؤثر بشكل مباشر على الرئة ويحفز مراكز التنفس في الدماغ و قد يكون الشعور بضيق التنفس في فترات مبكرة من الحمل اشارة الى جسدك لتنبيهك بضرورة الحاجة المتزايدة للتنفس والاكسجين و في فترات لاحقة من الحمل قد يكون تنفسك أكثر تعبا بسبب تزايد حجم الرحم لديك والذي يضغط بدوره على الحجاب الحاجز.
أسباب ضيق التنفس عند الحمل:
هناك عدة أسباب لعدم القدرة على التنفس أثناء الحمل منها:
- نتيجة لازدياد حجم الجنين داخل الرحم يؤدي ذلك الى تزايد الضغط على الحجاب الحاجز وبالتالي الشعور بضيق التنفس
- زيادة نسبة السائل المحيط بالجنين، مما يضغط على المنطقة العلوية وبالتالي يصعب أخذ النفس بعمق
- الاصابة باضطرابات نفسية أو عصبية والتي غالبا ترافق مراحل الحمل
- وجود خلل في أو مرض متعلق بالجهاز التنفسي مثل الربو او التهاب القصبات الهوائية
- نقص في مستوى هرمون الاستروجين، وهذا الهرمون مسؤول عن تحفيز مراكز التنفس في الدماغ لدى الحامل نتيجة لزايدة كمية الاكسجين في الدم.
نصائح للتخفيف من ضيق التنفس عند الحامل:
عند شعورك بضيق تنفس شديد خلال فترة الحمل، يمكنك اتباع النصائح التالية:
- عدم القيام بالأمور المرهقة والمتعبة والتي تتسبب في تسارع معدل التنفس لديك او عملها والقيام بها ببطئ.
- الحفاظ على ظهرك وكتفيك بشكل مستقيم لمنح رئتيك مساحة أكبر للتوسع
- ادعمي نفسك ببعض الوسائد الاضافية عندما تكون في السرير ليلا
- تجربة تمارين التنفس، مثل الاستنشاق بعمق بينما ترفع ذراعيك ببطئ للأعلى، والزفير ببطئ بينما تحضر ذراعيك الى جانبيك.
متى يجب زيارة الطبيب او الذهاب الى المستشفى؟
يجب عليك الى الطبيب او الى اقرب مستشفى على الفور في حال شعورك بالاتي:
يجب عليك الى الطبيب او الى اقرب مستشفى على الفور في حال شعورك بالاتي:
- ضيق مفاجئ أو حاد في التنفس
- تفاقم الربو
- نبضات سريعة وغير منتظمة
- ألم في الصدر أو ألم عند التنفس
- تصبح الشفاه أو أصابع القدمين والرجلين زرقاء اللون
- سعال مستمر مع حمى وقشعريرة
- سعال دموي
- الشعور بالخوف نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الاكسجين.