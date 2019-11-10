كيف تتجنبين ضيق التنفس في فترة الحمل ؟

ام أمينة

ام أمينة

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منتدى الصحة العام
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كيف تتجنبين ضيق التنفس في فترة الحمل ؟

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تصاب العديد من الحوامل خلال فترة الحمل بضيق التنفس أو عدم القدرة على استنشاق الهواء بشكل كافٍ

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يحتاج جسم المرأة خلال فترة الحمل الى المزيد من الاكسجين، وحيث يقوم الجسم بالتكيف لتلبية تلك الحاجة بالعديد من الطرق و هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى خفض نسبة الأكسجين، منها تأثير الهرمونات وخصوصا البروجسترون الذي يؤثر بشكل مباشر على الرئة ويحفز مراكز التنفس في الدماغ و قد يكون الشعور بضيق التنفس في فترات مبكرة من الحمل اشارة الى جسدك لتنبيهك بضرورة الحاجة المتزايدة للتنفس والاكسجين و في فترات لاحقة من الحمل قد يكون تنفسك أكثر تعبا بسبب تزايد حجم الرحم لديك والذي يضغط بدوره على الحجاب الحاجز.

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أسباب ضيق التنفس عند الحمل:
هناك عدة أسباب لعدم القدرة على التنفس أثناء الحمل منها:
  • نتيجة لازدياد حجم الجنين داخل الرحم يؤدي ذلك الى تزايد الضغط على الحجاب الحاجز وبالتالي الشعور بضيق التنفس
  • زيادة نسبة السائل المحيط بالجنين، مما يضغط على المنطقة العلوية وبالتالي يصعب أخذ النفس بعمق
  • الاصابة باضطرابات نفسية أو عصبية والتي غالبا ترافق مراحل الحمل
  • وجود خلل في أو مرض متعلق بالجهاز التنفسي مثل الربو او التهاب القصبات الهوائية
  • نقص في مستوى هرمون الاستروجين، وهذا الهرمون مسؤول عن تحفيز مراكز التنفس في الدماغ لدى الحامل نتيجة لزايدة كمية الاكسجين في الدم.
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نصائح للتخفيف من ضيق التنفس عند الحامل:
عند شعورك بضيق تنفس شديد خلال فترة الحمل، يمكنك اتباع النصائح التالية:
  • عدم القيام بالأمور المرهقة والمتعبة والتي تتسبب في تسارع معدل التنفس لديك او عملها والقيام بها ببطئ.
  • الحفاظ على ظهرك وكتفيك بشكل مستقيم لمنح رئتيك مساحة أكبر للتوسع
  • ادعمي نفسك ببعض الوسائد الاضافية عندما تكون في السرير ليلا
  • تجربة تمارين التنفس، مثل الاستنشاق بعمق بينما ترفع ذراعيك ببطئ للأعلى، والزفير ببطئ بينما تحضر ذراعيك الى جانبيك.
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متى يجب زيارة الطبيب او الذهاب الى المستشفى؟
يجب عليك الى الطبيب او الى اقرب مستشفى على الفور في حال شعورك بالاتي:
  • ضيق مفاجئ أو حاد في التنفس
  • تفاقم الربو
  • نبضات سريعة وغير منتظمة
  • ألم في الصدر أو ألم عند التنفس
  • تصبح الشفاه أو أصابع القدمين والرجلين زرقاء اللون
  • سعال مستمر مع حمى وقشعريرة
  • سعال دموي
  • الشعور بالخوف نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الاكسجين.
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