لاتفتح قلبك لأي انسان

إلى كل من يبحث عن الحب الصادق !





ويفتش عنه فى كل مكان







اجعل أمام عينيك دائماً هذا







السؤال :





من ذا الذى أفتح له قلبى؟







وحتى لا تتوه وسط القلوب







افتح قلبك للإنسان الذي







يعطيك ولا يسأل كيف ؟





أو كم ؟





أو لمن ؟





أو لماذا ؟





أو ما المقابل ؟





يحمل على ظهره كل همومك ويدعـــو لك قبل نفسه





يشاركك أحلامك وطموحاتك مهما كانت بعيدة أو صعبة المنال،





يأخذ من ابتسامته ويرسمها على وجهك ،،





يقرأ عينيك قبل لســـــــانك ،،





يصدقك بينما كل الناس تكذبــك ،،





يغار من الدمعة إن لامست خديك ،،





يوجهك إن ضللت عــن الطريق ،،





يجعل من أذنيه ملجأً لغضبك ومن قلبه قبراً لأحزانك ،،





يخاف عليك من أن تشعر بالوحدة مع شخص آخر ،،





لا يجعلك محتاجاً له فهو دائماً إلى جانبك ،،





يراك عظيماً وقادراً عندما ترى نفسك فاشلاً ،،





يقسو عليك عندما تقسو على نفسك ،،





فيأخذ من روحه ويزرعها في يديك ،،





فـــإذا





وجدت هذا الإنسان





سلم له قلبك وأنت مطمئن