افتح قلبك

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
إفتح قلبك للإنسان الذي يعطيك ولا يسأل كيف أو كم أو لمن أو لماذا أو ما المقابل. يحمل على ظهره كل همومك ويدعو لك قبل نفسه. يشاركك أحلامك وطموحاتك مهما كانت بعيدة المنال.

هو الذي سيأخذ من ابتسامته ليرسمها على وجهك ، فيقرا عينيك قبل لسانك. و هو الذي يصدقك بينما كل الناس تكذبك، هومن يغار من الدمعة إن لامست خديك. ويوجهك إن ضللت الطريق، يجعل من أذنيه ملجأ لغضبك ومن قلبه قبرا لأحزانك. فيخاف عليك من أن تشعر بالوحدة مع شخص آخر، لا يجعلك محتاجا له فهو دائما إلى جانبك. يراك عظيما وقادرا عندما ترى نفسك فاشلا، يقسو عليك عندما تقسو على نفسك، فيأخذ من روحه ويزرعها في يديك.
 
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