السلام عليكم

متوفر 95.62دولار سكريل

الدفع عن طريق ccp ب 195دج

العمولة يتحملها المشتري (1.45%)

يباع كاملا

يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا