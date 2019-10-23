مـا حڪم استخـدام البخـور لطـرد الجـن ؟

Ma$Ter

Ma$Ter

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⛔ مـا حڪم استخـدام البخـور لطـرد الجـن ؟

🔹 للشــيخ العـلامــہ صــالح بـن فــوزان الفــوزان ـ حفظـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ

السُّــــ❓ــــــــــؤَالُ :☟

⇦ ما حكم استخدام البخور لطرد الجني وكذلك في الرقية؟

الجَـــ ✅ ـــــــــوَابُ :☟

¤ حــرام هــذا مـايجــوز :
● استعمال البخور لطرد الجن ما ورد هذا
↶ الجن يطردون بالاستعاذة
↶ استعذ بالله منهم

◇ أقـرأ القـرآن يطرهـم القـرآن :
◇ الذكر ذكر الله عز وجل يطردهم

↶ أما البخور ما له أصل وهو بدعة.


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ما حكم استخدام البخور لطرد الجن؟ | موقع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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