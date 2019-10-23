مـا حڪم استخـدام البخـور لطـرد الجـن ؟

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للشــيخ العـلامــہ صــالح بـن فــوزان الفــوزان ـ حفظـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ⇦ ما حكم استخدام البخور لطرد الجني وكذلك في الرقية؟¤ حــرام هــذا مـايجــوز :● استعمال البخور لطرد الجن ما ورد هذا↶ الجن يطردون بالاستعاذة↶ استعذ بالله منهم◇ أقـرأ القـرآن يطرهـم القـرآن :◇ الذكر ذكر الله عز وجل يطردهم↶ أما البخور ما له أصل وهو بدعة.