Ma$Ter
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مـا حڪم استخـدام البخـور لطـرد الجـن ؟
للشــيخ العـلامــہ صــالح بـن فــوزان الفــوزان ـ حفظـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ
السُّــــــــــــــؤَالُ :☟
⇦ ما حكم استخدام البخور لطرد الجني وكذلك في الرقية؟
الجَـــ ـــــــــوَابُ :☟
¤ حــرام هــذا مـايجــوز :
● استعمال البخور لطرد الجن ما ورد هذا
↶ الجن يطردون بالاستعاذة
↶ استعذ بالله منهم
◇ أقـرأ القـرآن يطرهـم القـرآن :
◇ الذكر ذكر الله عز وجل يطردهم
↶ أما البخور ما له أصل وهو بدعة.
❪ ❀ ❫ المصــ⇩⇩ــدر
للشــيخ العـلامــہ صــالح بـن فــوزان الفــوزان ـ حفظـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ
السُّــــــــــــــؤَالُ :☟
⇦ ما حكم استخدام البخور لطرد الجني وكذلك في الرقية؟
الجَـــ ـــــــــوَابُ :☟
¤ حــرام هــذا مـايجــوز :
● استعمال البخور لطرد الجن ما ورد هذا
↶ الجن يطردون بالاستعاذة
↶ استعذ بالله منهم
◇ أقـرأ القـرآن يطرهـم القـرآن :
◇ الذكر ذكر الله عز وجل يطردهم
↶ أما البخور ما له أصل وهو بدعة.
❪ ❀ ❫ المصــ⇩⇩ــدر