مـن عليـہ قضــاء مـن رمضـان الماضـﮯ يبـادر مـا بقـﮯ مـن الوقت الا قليـل ـ مـن عليـہ قضــاء مـن رمضـان الماضـﮯ يبـادر مـا بقـﮯ مـن الوقت الا قليـل ـ

❐ للشــيخ العـلامــہ ؏ـبد العـزيز بن ؏ـبد اللَّـہ بـن بـاز

ـ رحمـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ

ـــــؤَالُ : ☟ ❪ ✿ ❫ السُّـــــــــؤَالُ : ☟

ـــوَابُ : ☟ ❪ ✿ ❫ الجَــــــوَابُ : ☟

⇦ من جاءه رمضان وعليه أيام من رمضان سابق، هل يكون آثما؛ لأنه لم يقضها، وهل تلزمه كفارة أم لا ؟⇦ كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،⇦ ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحدا . أما إن كان معذورا في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ؛ لعموم قوله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (سورة البقرة:185)❪ ❀ ❫ المصــ⇩⇩ــدرمجموع الفتاوى [ 15/339 ]​