Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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مـن عليـہ قضــاء مـن رمضـان الماضـﮯ يبـادر مـا بقـﮯ مـن الوقت الا قليـل ـ
❐ للشــيخ العـلامــہ ؏ـبد العـزيز بن ؏ـبد اللَّـہ بـن بـاز
ـ رحمـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ
❪ ✿ ❫ السُّـــــــــؤَالُ : ☟
⇦ من جاءه رمضان وعليه أيام من رمضان سابق، هل يكون آثما؛ لأنه لم يقضها، وهل تلزمه كفارة أم لا ؟
❪ ✿ ❫ الجَـــ ـــوَابُ : ☟
⇦ كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،
⇦ ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحدا . أما إن كان معذورا في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ؛ لعموم قوله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (سورة البقرة:185)
❪ ❀ ❫ المصــ⇩⇩ــدر
مجموع الفتاوى [ 15/339 ]
❐ للشــيخ العـلامــہ ؏ـبد العـزيز بن ؏ـبد اللَّـہ بـن بـاز
ـ رحمـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ
❪ ✿ ❫ السُّـــــــــؤَالُ : ☟
⇦ من جاءه رمضان وعليه أيام من رمضان سابق، هل يكون آثما؛ لأنه لم يقضها، وهل تلزمه كفارة أم لا ؟
❪ ✿ ❫ الجَـــ ـــوَابُ : ☟
⇦ كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،
⇦ ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحدا . أما إن كان معذورا في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ؛ لعموم قوله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (سورة البقرة:185)
❪ ❀ ❫ المصــ⇩⇩ــدر
مجموع الفتاوى [ 15/339 ]