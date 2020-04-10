📌 مـن عليـہ قضــاء مـن رمضـان الماضـﮯ يبـادر مـا بقـﮯ مـن الوقت الا قليـل ـ

Ma$Ter

Ma$Ter

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📌 مـن عليـہ قضــاء مـن رمضـان الماضـﮯ يبـادر مـا بقـﮯ مـن الوقت الا قليـل ـ

❐ للشــيخ العـلامــہ ؏ـبد العـزيز بن ؏ـبد اللَّـہ بـن بـاز
ـ رحمـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ

❪ ✿ ❫ السُّــــ❓ـــــؤَالُ : ☟
⇦ من جاءه رمضان وعليه أيام من رمضان سابق، هل يكون آثما؛ لأنه لم يقضها، وهل تلزمه كفارة أم لا ؟
❪ ✿ ❫ الجَـــ ✅ ـــوَابُ : ☟
⇦ كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،
⇦ ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحدا . أما إن كان معذورا في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ؛ لعموم قوله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (سورة البقرة:185)
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📑 مجموع الفتاوى [ 15/339 ]​
 
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