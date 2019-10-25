طلب وساطة متوفر 500 دولار بايونير مقابل 188 د.ج للدولار الواحد.

N

Nacergha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أكتوبر 2019
المشاركات
9
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
متوفر 500 دولار بايونير مقابل 188 د.ج للدولار الواحد.
- السعر الإجمالي .94000 دج.
- عمولة الوسيط أتحملها أنا
- الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و يخفض له السعر إلى 185 د.ج للدولار الواحد.(المبلغ الإجمالي: 92500 د.ج)
- أقل كمية للحجز هي 100 دولار ب:188 د.ج للدولار الواحد.
- مرفق إثبات الرصيد
 

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Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
292
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
2,402
النقاط
591
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
احجز مبلغ مقابل 91000 دج وعمولة الوساطة عليك اخي طيب
 
N

Nacergha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أكتوبر 2019
المشاركات
9
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال kacimo samy:
السلام عليكم
احجز مبلغ مقابل 91000 دج وعمولة الوساطة عليك اخي طيب
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام
في بداية العرض كان المبلغ الإجمالي المقترح هو:94000 دج أي 188 دج للدولار الواحد
و فضلت تخفيضه إلى 92500 دج لمن يأخذ المبلغ كاملا أي 185 دج للدولار الواحد
كون مبلغ الوسيط 5000 دج أدفعه أنا.
الأخ الكريم أتأسف لعدم الموافقة.
 
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