متوفر 500 دولار بايونير مقابل 188 د.ج للدولار الواحد.
- السعر الإجمالي .94000 دج.
- عمولة الوسيط أتحملها أنا
- الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و يخفض له السعر إلى 185 د.ج للدولار الواحد.(المبلغ الإجمالي: 92500 د.ج)
- أقل كمية للحجز هي 100 دولار ب:188 د.ج للدولار الواحد.
- مرفق إثبات الرصيد
- السعر الإجمالي .94000 دج.
- عمولة الوسيط أتحملها أنا
- الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و يخفض له السعر إلى 185 د.ج للدولار الواحد.(المبلغ الإجمالي: 92500 د.ج)
- أقل كمية للحجز هي 100 دولار ب:188 د.ج للدولار الواحد.
- مرفق إثبات الرصيد
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