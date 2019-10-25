لقاا الاحبة ( الامين محمد) و( sami44)

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

الأعضاء القدامى يتذكرون لقاءات كانت بين أعضاء اللمه خاصة في 2010 و2011
لكن انقطعت بعد ذالك
للاسف

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أعضاء ورواد وزوار منتدى اللمة اهلا بكم

كما تعلمون اخونا الامين محمد قام لإجراء عملية جراحية ناجحة على الارني ديسكال
وبفضل الله وتوفيقه تمت العملية بنجاح
ولله الحمد والشكر

كنا على تواصل منذ مدة بطرق عدة ولم يرى احدنا وجه الاخر لم يسمع احدنا صوت اخيه الا مؤخرا

جمعنا المنتدى قبل سنوات خلت وجل تواصلنا كان بالمواضيع والردود والدردشه احيانا
اعتبرته اخا لي كما اعتبرني اخا له وكان نعم الاخ المثالي
ربما اكثر من الاخ الحقيقي
استشيره ويستشيرني ونتعاون على نشاط المنتدى و استمراره دون مقابل يذكر وهمنا الوحيد تماسك الأعضاء وبقاىهم اسرة واحدة يكمل الواحد منهم الاخر
عنواننا الافادة والاستفاده قبل اي شيء
مبدأنا إفشاء الحب والحترام بين ساكني هذا الصرح الطيب

وفي الايام القليلة الماضيه تعرض لوعكة كما تعلمون
وبقي طريح الفراش لايام الى ان وصل يوم العمليه التي كانت نتيجة حتمية
كما يقال اخر الدواء الكي
بعد شد وجذب وترحال بين طبيب وخر قام احدهم بالعمليه وكانت ناجحه ولله الحمد

فقررت زيارته في بيته لاعرف معدن الشخص البذي كنت اكلمه واحادثه دون ان ارى ملامح وجهه
وانا اتأهب للاقلاع من بيتي انتابني شعور غريب وكأن شخصا يشدني ويقول اترك عنك لا داعي لتذهب
لكن تفطنت انها وسوسه من الشيطان كي لا يكون لقاء بين الاحبة
توكلت على الله واصطحبت صديقا عزيزا
وتوجهت الى مدينة تيارت التي تبعد عني مسافة 170 كلم
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لما خرجت منها متوجها للمنطقة التي يسكنها اخي الامين والتي تبعد عن تيارت بحوالي 80 كام
انتابني شعور مغاير للسابق وعرفت انه الشوق للقاء الاحبة
واصبحت اعد الكيلومترات والدقاىق وحتى الثواني
اقتربت لحضة الوصول الى بيت اخي الامين
20191024_105543-1.jpg
انتابني شعور غريب وكاني اعرف هذا المكان من قبل وتبددت كل المخاوف

استقبلني ابنه البطل الصغير اسلام
صدقوني لما رآني ابتسم وكانه يعرفني وادخلني الى البيت ولم احس ابدا اني غريب



ما أجمل لقاء الأصدقاء والاحبة بعد طول الغياب. إنها لحظة ترسم أحداثها في لوحة ربيع العمر، تفرح القلوب، لحظة فيها من الوفاء ما يروي الأحاسيس. تتناثر فيها أجمل الكلمات، وأرق التراحيب، واستعادة الذكريات، سواء ذكريات المنتدى، أو. ذكريات من الصغر لكل منا. فلا شك أن هذا اللقاء يبعث في القلوب ضياءها، ويرسم البسمة على الشفاه

تبادلنا اطراف الحديث وتناقشنا في مواضيع وكاننا في المنتدى
وتذكرنا بعض الطرائف وقعت بيننا او لاحد الأعضاء
اكلنا الغداء معا وكان كريما جدا وهذا ليس غريب عن اهل تيارت التي عشت فيها مده وعملت فيها واعرف طباع اهلها جيدا
واخدنا صورا للذكرى
كان نعم الاخ ونعم الصديق ونعم الشخص
مثل ما توقعته او اكثر من ذالك
يبلغ سلامه لكل أعضاء المنتدى ويوصى عليهم
يحس كانه ترك بيته من غير عائل و من طيبته يحس بالمسؤولية تجاه كل من في المنتدى
واخذنا صورا للذكرى
رغم اني اوسم منه بين قوسين الا انه اطيب مني بكثير هههه

اتمنى له عودة ميمونه وحياة طيبه بين عاىلته واهله

#sami44.
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,186
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2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
يا الهي والله شعرت بشوق لكل الاشخاص البعيدين عني، لا اله الا الله

مبارك لقاؤكما اخي والله فرحت جداً للخبر وفرحت بوجودي معكم ولو خلال الحديث
ادام الله ما بينكما من حب في الله وأخوة في سبيله

اسعدني جداً حضوري وقراءتي للموضوع أولاً، الله يحفظكما

لابأس أخي @الامين محمد طهور ان شاء الله وأسأل الله تعالى أن تكون خاتمة التعب وخاتمة الحزن والألم يارب العالمين
حمداً لله على سلامتكم اخي الكريم ومرة اخرى سعيدة جداً بلقائكما ربي يشهد
حفظكم الله

جعلها الله في ميزان حسناتكم اخي @sami44 ورزقكم الله بكل خطوة خطوتها نحو بيت الاخ امين حسنات لا تعد ولا تحصى ومحى عنك سيئاتك آمين يارب
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
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النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم
الحمد لله أنه قام بصحة جيدة و جزاك الله كل خير على زيارته
ان شاء الله لي لك زيارة خاصة اخ محمد
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,850
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال سكون الفجر:
يا الهي والله شعرت بشوق لكل الاشخاص البعيدين عني، لا اله الا الله

مبارك لقاؤكما اخي والله فرحت جداً للخبر وفرحت بوجودي معكم ولو خلال الحديث
ادام الله ما بينكما من حب في الله وأخوة في سبيله
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ربي يبارك فيك والله لحضات مؤثره صدقا
خاصه لما الواحد يلقى الشخص المقصود انسان طيب ومثقف وبسيط ومتواضع وفيه كل معاني الانسانيه والخير
فرحت لفرحتك وسعيد بردك وسررت كثيرا انك هنا حسبتك مازلتي غائبة
لكي التقدير
 
ع

علي 111

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
391
النقاط
521
محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سلمت وسلم وعوده محمود ان شاء الله للأخ محمد
وجزاك الله الف خير اخناصر هذه من عادات المسلمين وخلق ديننا عيادة المريض وزيارته من الآداب الرفيعة التي حث الإسلام المسلمين عليها وجعلها من أولى حقوق المسلم على أخيه المسلم , بل ومن سبل التأليف بين القلوب الذي امتن الله تعالى علينا به
وعيادة المريض يشعر المريض عند مرضه بروح الأخوة الإسلامية , فيكون ذلك سبباً في تخفيف آلامه وأحزانه ، وتعوضه بعض ما حرمه من القوة والصحة .
لذا كان من أدب السلف ـ رضوان الله عليهم ـ إذا فقدوا أحداً من إخوانهم سألوا عنه، فإن كان غائباً دعوا له، وخلفوه خيراً في أهله، وإن كان حاضراً زاروه، وإن كان مريضاً عادوه.
وان شاء الله اجر وعافية للأخ محمد
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,850
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1,251
محل الإقامة
فالفيراج
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ذكر
قال Adam dz:
السلام عليكم
الحمد لله أنه قام بصحة جيدة و جزاك الله كل خير على زيارته
ان شاء الله لي لك زيارة خاصة اخ محمد
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ان شاء الله لما تحب تروح قولي نروح معاك
عندهم الحريرة بالزعتر تخليك تنسى روحك
والله انسان طيب ويستحق الزياره لمن يستطيع
بورك فيك اخي ادم ودام ودك
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,850
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال علي 111:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سلمت وسلم وعوده محمود ان شاء الله للأخ محمد
وجزاك الله الف خير اخناصر هذه من عادات المسلمين وخلق ديننا عيادة المريض وزيارته من الآداب الرفيعة التي حث الإسلام المسلمين عليها وجعلها من أولى حقوق المسلم على أخيه المسلم , بل ومن سبل التأليف بين القلوب الذي امتن الله تعالى علينا به
وعيادة المريض يشعر المريض عند مرضه بروح الأخوة الإسلامية , فيكون ذلك سبباً في تخفيف آلامه وأحزانه ، وتعوضه بعض ما حرمه من القوة والصحة .
لذا كان من أدب السلف ـ رضوان الله عليهم ـ إذا فقدوا أحداً من إخوانهم سألوا عنه، فإن كان غائباً دعوا له، وخلفوه خيراً في أهله، وإن كان حاضراً زاروه، وإن كان مريضاً عادوه.
وان شاء الله اجر وعافية للأخ محمد
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بورك فيك اخي
ليس غريبا عنك نعم الرجل
جزاك الله خير الجزاء وجعل لك بكل حرف كتبته حسنة
تقديي لك
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,850
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1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال صمت النبض:
😍 شفاه الله و ادام الله محبتكما و صداقتكما
ربي يردو للمنتدى سالم غانم
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ان شاء الله
ربما يعود غدا او بعد غد
بورك فيك ولك التحية والتقدير
 
اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 أكتوبر 2019
المشاركات
273
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21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
الجنس
أنثى
السلام عليكم لقاء مؤثر لحمي شوك أتمنى ان يأتي يوم وألتقي بكم كلكم😍😍😍 طهورا أخي @الامين محمد وانت اخي ناصر بارك الله فيك وجعل كل خطوة لك إلى بيت الأخ محمد خطوة إلى الجنة😍😍😍😍
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,850
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1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال اميرة الالم:
السلام عليكم لقاء مؤثر لحمي شوك أتمنى ان يأتي يوم وألتقي بكم كلكم😍😍😍 طهورا أخي @الامين محمد وانت اخي ناصر بارك الله فيك وجعل كل خطوة لك إلى بيت الأخ محمد خطوة إلى الجنة😍😍😍😍
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بورك فيك والله اتذكر الاخ الامين قالي كلمه بقيت في ذهني وصح لحمي شوك
قالي هذا يوم مشهود لانه لم يصدق اني في بيته وانا اعتبر نفسي محضوضا اني تمكنت من الوصول اليه
بصح حريره عندهم واش نقولك الي يروح تما يولي ىلا ما يحس ديجا راني نخمم نولي قريبا ههه
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,254
النقاط
746
الجنس
ذكر
قمت بالواجب نيابة عن كل اعضاء المنتدى احس حالى كنت معك فى الزيارة المباركة لاخونا الفاضل محمد الامين يستاهل كل خير االلهم عجل بشفائه والعو دة لنا سالما معافى وجعل زيارتك لة فى ميزان حسناتك
 
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