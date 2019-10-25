لقاا الاحبة ( الامين محمد) و( sami44)

انتابني شعور غريب وكاني اعرف هذا المكان من قبل وتبددت كل المخاوف



استقبلني ابنه البطل الصغير اسلام

صدقوني لما رآني ابتسم وكانه يعرفني وادخلني الى البيت ولم احس ابدا اني غريب







ما أجمل لقاء الأصدقاء والاحبة بعد طول الغياب. إنها لحظة ترسم أحداثها في لوحة ربيع العمر، تفرح القلوب، لحظة فيها من الوفاء ما يروي الأحاسيس. تتناثر فيها أجمل الكلمات، وأرق التراحيب، واستعادة الذكريات، سواء ذكريات المنتدى، أو. ذكريات من الصغر لكل منا. فلا شك أن هذا اللقاء يبعث في القلوب ضياءها، ويرسم البسمة على الشفاه



تبادلنا اطراف الحديث وتناقشنا في مواضيع وكاننا في المنتدى

وتذكرنا بعض الطرائف وقعت بيننا او لاحد الأعضاء

اكلنا الغداء معا وكان كريما جدا وهذا ليس غريب عن اهل تيارت التي عشت فيها مده وعملت فيها واعرف طباع اهلها جيدا

واخدنا صورا للذكرى

كان نعم الاخ ونعم الصديق ونعم الشخص

مثل ما توقعته او اكثر من ذالك

يبلغ سلامه لكل أعضاء المنتدى ويوصى عليهم

يحس كانه ترك بيته من غير عائل و من طيبته يحس بالمسؤولية تجاه كل من في المنتدى

واخذنا صورا للذكرى

رغم اني اوسم منه بين قوسين الا انه اطيب مني بكثير هههه



اتمنى له عودة ميمونه وحياة طيبه بين عاىلته واهله



#sami44.

