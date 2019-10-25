لقاا الاحبة ( الامين محمد) و( sami44)

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
الأعضاء القدامى يتذكرون لقاءات كانت بين أعضاء اللمه خاصة في 2010 و2011
لكن انقطعت بعد ذالك
للاسف
أعضاء ورواد وزوار منتدى اللمة اهلا بكم
كما تعلمون اخونا الامين محمد قام لإجراء عملية جراحية ناجحة على الارني ديسكال
وبفضل الله وتوفيقه تمت العملية بنجاح
ولله الحمد والشكر
كنا على تواصل منذ مدة بطرق عدة ولم يرى احدنا وجه الاخر لم يسمع احدنا صوت اخيه الا مؤخرا
جمعنا المنتدى قبل سنوات خلت وجل تواصلنا كان بالمواضيع والردود والدردشه احيانا
اعتبرته اخا لي كما اعتبرني اخا له وكان نعم الاخ المثالي
ربما اكثر من الاخ الحقيقي
استشيره ويستشيرني ونتعاون على نشاط المنتدى و استمراره دون مقابل يذكر وهمنا الوحيد تماسك الأعضاء وبقاىهم اسرة واحدة يكمل الواحد منهم الاخر
عنواننا الافادة والاستفاده قبل اي شيء
مبدأنا إفشاء الحب والحترام بين ساكني هذا الصرح الطيب
وفي الايام القليلة الماضيه تعرض لوعكة كما تعلمون
وبقي طريح الفراش لايام الى ان وصل يوم العمليه التي كانت نتيجة حتمية
كما يقال اخر الدواء الكي
بعد شد وجذب وترحال بين طبيب وخر قام احدهم بالعمليه وكانت ناجحه ولله الحمد
فقررت زيارته في بيته لاعرف معدن الشخص البذي كنت اكلمه واحادثه دون ان ارى ملامح وجهه
وانا اتأهب للاقلاع من بيتي انتابني شعور غريب وكأن شخصا يشدني ويقول اترك عنك لا داعي لتذهب
لكن تفطنت انها وسوسه من الشيطان كي لا يكون لقاء بين الاحبة
توكلت على الله واصطحبت صديقا عزيزا
وتوجهت الى مدينة تيارت التي تبعد عني مسافة 170 كلم
لما خرجت منها متوجها للمنطقة التي يسكنها اخي الامين والتي تبعد عن تيارت بحوالي 80 كام
انتابني شعور مغاير للسابق وعرفت انه الشوق للقاء الاحبة
واصبحت اعد الكيلومترات والدقاىق وحتى الثواني
اقتربت لحضة الوصول الى بيت اخي الامين
انتابني شعور غريب وكاني اعرف هذا المكان من قبل وتبددت كل المخاوف
استقبلني ابنه البطل الصغير اسلام
صدقوني لما رآني ابتسم وكانه يعرفني وادخلني الى البيت ولم احس ابدا اني غريب
ما أجمل لقاء الأصدقاء والاحبة بعد طول الغياب. إنها لحظة ترسم أحداثها في لوحة ربيع العمر، تفرح القلوب، لحظة فيها من الوفاء ما يروي الأحاسيس. تتناثر فيها أجمل الكلمات، وأرق التراحيب، واستعادة الذكريات، سواء ذكريات المنتدى، أو. ذكريات من الصغر لكل منا. فلا شك أن هذا اللقاء يبعث في القلوب ضياءها، ويرسم البسمة على الشفاه
تبادلنا اطراف الحديث وتناقشنا في مواضيع وكاننا في المنتدى
وتذكرنا بعض الطرائف وقعت بيننا او لاحد الأعضاء
اكلنا الغداء معا وكان كريما جدا وهذا ليس غريب عن اهل تيارت التي عشت فيها مده وعملت فيها واعرف طباع اهلها جيدا
واخدنا صورا للذكرى
كان نعم الاخ ونعم الصديق ونعم الشخص
مثل ما توقعته او اكثر من ذالك
يبلغ سلامه لكل أعضاء المنتدى ويوصى عليهم
يحس كانه ترك بيته من غير عائل و من طيبته يحس بالمسؤولية تجاه كل من في المنتدى
واخذنا صورا للذكرى
رغم اني اوسم منه بين قوسين الا انه اطيب مني بكثير هههه
اتمنى له عودة ميمونه وحياة طيبه بين عاىلته واهله
#sami44.
الأعضاء القدامى يتذكرون لقاءات كانت بين أعضاء اللمه خاصة في 2010 و2011
لكن انقطعت بعد ذالك
للاسف
أعضاء ورواد وزوار منتدى اللمة اهلا بكم
كما تعلمون اخونا الامين محمد قام لإجراء عملية جراحية ناجحة على الارني ديسكال
وبفضل الله وتوفيقه تمت العملية بنجاح
ولله الحمد والشكر
كنا على تواصل منذ مدة بطرق عدة ولم يرى احدنا وجه الاخر لم يسمع احدنا صوت اخيه الا مؤخرا
جمعنا المنتدى قبل سنوات خلت وجل تواصلنا كان بالمواضيع والردود والدردشه احيانا
اعتبرته اخا لي كما اعتبرني اخا له وكان نعم الاخ المثالي
ربما اكثر من الاخ الحقيقي
استشيره ويستشيرني ونتعاون على نشاط المنتدى و استمراره دون مقابل يذكر وهمنا الوحيد تماسك الأعضاء وبقاىهم اسرة واحدة يكمل الواحد منهم الاخر
عنواننا الافادة والاستفاده قبل اي شيء
مبدأنا إفشاء الحب والحترام بين ساكني هذا الصرح الطيب
وفي الايام القليلة الماضيه تعرض لوعكة كما تعلمون
وبقي طريح الفراش لايام الى ان وصل يوم العمليه التي كانت نتيجة حتمية
كما يقال اخر الدواء الكي
بعد شد وجذب وترحال بين طبيب وخر قام احدهم بالعمليه وكانت ناجحه ولله الحمد
فقررت زيارته في بيته لاعرف معدن الشخص البذي كنت اكلمه واحادثه دون ان ارى ملامح وجهه
وانا اتأهب للاقلاع من بيتي انتابني شعور غريب وكأن شخصا يشدني ويقول اترك عنك لا داعي لتذهب
لكن تفطنت انها وسوسه من الشيطان كي لا يكون لقاء بين الاحبة
توكلت على الله واصطحبت صديقا عزيزا
وتوجهت الى مدينة تيارت التي تبعد عني مسافة 170 كلم
لما خرجت منها متوجها للمنطقة التي يسكنها اخي الامين والتي تبعد عن تيارت بحوالي 80 كام
انتابني شعور مغاير للسابق وعرفت انه الشوق للقاء الاحبة
واصبحت اعد الكيلومترات والدقاىق وحتى الثواني
اقتربت لحضة الوصول الى بيت اخي الامين
انتابني شعور غريب وكاني اعرف هذا المكان من قبل وتبددت كل المخاوف
استقبلني ابنه البطل الصغير اسلام
صدقوني لما رآني ابتسم وكانه يعرفني وادخلني الى البيت ولم احس ابدا اني غريب
ما أجمل لقاء الأصدقاء والاحبة بعد طول الغياب. إنها لحظة ترسم أحداثها في لوحة ربيع العمر، تفرح القلوب، لحظة فيها من الوفاء ما يروي الأحاسيس. تتناثر فيها أجمل الكلمات، وأرق التراحيب، واستعادة الذكريات، سواء ذكريات المنتدى، أو. ذكريات من الصغر لكل منا. فلا شك أن هذا اللقاء يبعث في القلوب ضياءها، ويرسم البسمة على الشفاه
تبادلنا اطراف الحديث وتناقشنا في مواضيع وكاننا في المنتدى
وتذكرنا بعض الطرائف وقعت بيننا او لاحد الأعضاء
اكلنا الغداء معا وكان كريما جدا وهذا ليس غريب عن اهل تيارت التي عشت فيها مده وعملت فيها واعرف طباع اهلها جيدا
واخدنا صورا للذكرى
كان نعم الاخ ونعم الصديق ونعم الشخص
مثل ما توقعته او اكثر من ذالك
يبلغ سلامه لكل أعضاء المنتدى ويوصى عليهم
يحس كانه ترك بيته من غير عائل و من طيبته يحس بالمسؤولية تجاه كل من في المنتدى
واخذنا صورا للذكرى
رغم اني اوسم منه بين قوسين الا انه اطيب مني بكثير هههه
اتمنى له عودة ميمونه وحياة طيبه بين عاىلته واهله
#sami44.