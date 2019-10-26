المسبحة الإلكترونية المطورة, الأفضل على الإطلاق

Decoder-X

Decoder-X

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2017
المشاركات
4
النقاط
2
محل الإقامة
Ouargla
الجنس
ذكر
السلام عليكم
ذكر الله تعالى عموماً من أعظم العبادات التي يتقرّب بها المسلم إلى ربّه سُبحانه.
تطبيق المسبحة الالكترونية المطورة هو تطبيق تسبيح متقدم جدا يساعدك على الذكر
كما نذكر من خصائصه :
يعمل بدون أنترنت ولا يحتاج الإنترنت إطلاقا في حال تم تحميله
القرائة الصوتية للكلمات بداخل التطبيق
عداد فردي منفصل لكل نوع من الأذكار من تسبيح وإستغفار وحمد وتكبير
عداد اجمالي للأذكار مجتمعة
يتم حفظ العداد بكشل تلقائي ولا يتم فقدانه أبدا
يتم تذكيرك بتنبيه عند البلوغ لـ 33 أو 100 ذكر مع إهتزاز الجهاز
تغيير الثيم وشكل المسبحة حسب اختيارك بشكل سلس
اقلاع فوري وحجم خفيف جدا ولا يؤثر على سعة الجهاز اطلاقا

المعاينة:



إكتشفوه بأنفسكم ولا تنسونا من صالح دعائكم


رابط المسبحة للإستخدام المباشر على الجهاز , ويتوفر روابط التحميل للاجهزة الذكية من متجر غوغل مجانا

من هنا
 
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