التحديث الأخير لتطبيق المسبحة الإلكترونية المطورة

Decoder-X

Decoder-X

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2017
المشاركات
8
النقاط
3
محل الإقامة
Ouargla
الجنس
ذكر
تطبيق المسبحة الالكترونية المطورة هو تطبيق تسبيح متقدم جدا يساعدك على الذكر
كما نذكر من خصائصه :
يعمل بدون أنترنت ولا يحتاج الإنترنت إطلاقا في حال تم تحميله
القرائة الصوتية للكلمات بداخل التطبيق
عداد فردي منفصل لكل نوع من الأذكار من تسبيح وإستغفار وحمد وتكبير
عداد اجمالي للأذكار مجتمعة
يتم حفظ العداد بكشل تلقائي ولا يتم فقدانه أبدا
يتم تذكيرك بتنبيه عند البلوغ لـ 33 أو 100 ذكر مع إهتزاز الجهاز
تغيير الثيم وشكل المسبحة حسب اختيارك بشكل سلس
اقلاع فوري وحجم خفيف جدا ولا يؤثر على سعة الجهاز اطلاقا​


تحميل من غوغل بلاي

تحميل مباشر

نرجو مشاركة التطبيقو , واجركم على الله

 
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