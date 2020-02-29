التحديث الأخير لتطبيق المسبحة الإلكترونية المطورة

تطبيق المسبحة الالكترونية المطورة هو تطبيق تسبيح متقدم جدا يساعدك على الذكر

كما نذكر من خصائصه :

يعمل بدون أنترنت ولا يحتاج الإنترنت إطلاقا في حال تم تحميله

القرائة الصوتية للكلمات بداخل التطبيق

عداد فردي منفصل لكل نوع من الأذكار من تسبيح وإستغفار وحمد وتكبير

عداد اجمالي للأذكار مجتمعة

يتم حفظ العداد بكشل تلقائي ولا يتم فقدانه أبدا

يتم تذكيرك بتنبيه عند البلوغ لـ 33 أو 100 ذكر مع إهتزاز الجهاز

تغيير الثيم وشكل المسبحة حسب اختيارك بشكل سلس

اقلاع فوري وحجم خفيف جدا ولا يؤثر على سعة الجهاز اطلاقا​

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